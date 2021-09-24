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ÖZET | Altay 2-1 Beşiktaş

24.09.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Beşiktaş, Altay'a konuk oldu. 11 eksikle Altay maçına çıkan siyah beyazlılar zorlu deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Altay - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Altay 2-1 Beşiktaş

Süper Lig'de lider konumunda bulunan Beşiktaş İzmir ekiplerinden Altay ile karşı karşıya geldi. Takımda üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası Beşiktaş 11 eksikle çıktığı Altay deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Altay - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Beşiktaş'ın golünü 47. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Altay'ın golleri 57. dakikada Leandro Kappel ve 88. dakikada Daouda Bamba'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Altay puanını 15'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş 14 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İNDE 7 DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor müsabakasından farklı olarak Beşiktaş'ta Ersin, Rosier, Montero, Batshuayi, Larin, Ghezzal ve Welinton'un yerine ilk 11'de Mert, Salih, Gökhan, Atiba, N'sakala, Kenan ve Serdar olmak üzere 7 değişiklik gerçekleşti.

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ALTYAPIDAN 3 GENÇ KADROYA ÇAĞRILDI

İzmir'e 16 kişilik oyuncu grubuyla gelen Beşiktaş'ta Montero'nun hastalanıp oyuncu sayısının 15'e düşmesi üzerine Teknik Direktör Sergen Yalçın, U19 takımından 3 genci A takım kadrosuna dahil etti. Altyapıdan Koray Yağcı, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar yedek soyundu.

BEŞİKTAŞ'TA 4 YABANCI OYNADI

Beşiktaş'ın 18 kişilik kadrosunda Josef, Atiba, Pjanic ve N'Sakala olmak üzere 4 yabancı oyuncu yer aldı. Siyah-beyazlılarda 14 yerli oyuncu kadroda yer buldu. İlk 11'de görev alan altyapı patentli genç stoper Serdar Saatçı ilk kez Süper Lig'de şans bulurken, sakatlıktan çıkan Umut Meraş da ilk kez kadroda yer aldı.

ALTAY 5 EKSİKLE MÜCADELE ETTİ

Altay'da tedavileri süren Rayan, Rodriguez, Eren ve Poko ile kırmızı kart cezalısı Thiam kadroda yer almadı. İyileşen Pinares yedek soyundu. Thiam'ın yokluğunda Aka, kesik yiyen Thaciano'nun yerine Ceyhun ilk defa 11'de görev aldı.

18 YIL SONRA RAKİP OLDULAR

Altay ve Beşiktaş, Süper Lig'de 18 yıl sonra karşı karşıya geldi. Son olarak 2 Mayıs 2003 yılında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı. Bu müsabaka öncesine kadar iki ekip Süper Lig'de 82 kez karşılaştı. Bu maçlarda Beşiktaş 42, Altay 15 galibiyet alırken, 25 maç berabere tamamlandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

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ÇİFTE KUPALILAR KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş'ın başında 2008-09 sezonunda hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, geçen sezon siyah-beyazlı takımın başında aynı başarıyı gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la 2'nci kez rakip oldu.

Mustafa Denizli, A Milli Takım'ı çalıştırdığı 1996-2000 yılları arasında öğrencisi olan Sergen Yalçın'la Süper Lig'de daha önce 1 kez karşılaşmıştı. Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor, Denizli'nin başında olduğu Kasımpaşa'yı 23 Şubat 2019 tarihinde 3-0 mağlup etti.

ATIBA'DAN ÜÇÜNCÜ DALYA

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Altay maçıyla birlikte Beşiktaş formasıyla kariyerindeki 300'üncü maçına çıktı. Üst üste 9'uncu sezonunu geçirdiği siyah-beyazlı takımda 2013-14'ten bu yana görev yapan 38 yaşındaki Atiba, kulüpte en çok maça çıkan yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. Atiba, ligde 246, Avrupa'da 39, Türkiye Kupası'nda 13, Süper Kupa'da ise 2 kez forma giydi.

MAÇ ÖZETİ

10' Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Altaylı savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan De Souza'nın şutunda, kaleci Lis topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

14' sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda, kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

20' Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam'la topa müdahale eden Kenan Karaman'ın vuruşunda top filelere gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Kenan Karaman'ın topa elle temas ettiğini tespit eden Fırat Aydınus, filelere giden topu gol olarak geçerli saymadı.

22' Nsakala'nın kontrol edemediği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Bamba'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

30' Sol kanattan Cebrail'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kappel'in şutunda, top direğin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Björkander, Murat Akça, Naderi, Kappel, Zeki Yıldırım, Aka, Ceyhun Gülselam, Erhan Çelenk, Bamba

Beşiktaş: Mert Günok, Nsakala, Serdar Saatçı, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, De Souza, Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan, Pjanic (Dk. 32 Güven Yalçın), Kenan Karaman

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Altay Miralem Pjanic
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