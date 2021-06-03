ÖZET | Anadolu Efes 111-71 Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 111-71 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin ikinci maçı, 5 Haziran Cumartesi günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Beko, maça De Colo ve Guduric'in üst üste bulduğu basketlerle başladı. Sarı-lacivertliler, pota altını iyi kullandı ve 3. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 3-10. Anadolu Efes, kısa oyuncularının sayılarıyla toparlansa da topu iyi paylaşarak skor üretmeye devam eden Fenerbahçe Beko, 9. dakikayı 21-15 önde geçti. İlk çeyreğin son dakikasında arka arkaya isabetli dış atışlarla farkı eriten lacivert-beyazlı ekip, Larkin'in bitime 2 saniye kala bulduğu basketle eşitliği (21-21) yakaladı ve periyot bu skorla tamamlandı.

İkinci çeyreğin ilk bölümü düşük tempoda oynandı. Karşılıklı isabetsiz atışlarla ve top kayıplarıyla geçilen 15. dakikayı Anadolu Efes, 29-28 önde bitirdi. Periyodun ikinci bölümünde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 43-40 önde girdi.