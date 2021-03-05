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ÖZET | Anadolu Efes - CSKA Moskova maç sonucu: 100-70

05.03.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Anadolu Efes - CSKA Moskova maç sonucu: 100-70

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Rus ekibi CSKA Moskova'yı 30 sayı farkla 100-70 yenerek üst üste 6. kez sahadan galip ayrıldı. Bir maçı eksik ev sahibi takım, bu sonuçla 17. galibiyetini aldı. Rusya temsilcisi ise 9. kez mağlup oldu.

Turkish Airlines Euroleague 28. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Rus ekibi CSKA Moskova'yı 100-70 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Karşılaşma öncesinde Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk dakikalarda pota altından skor üretti. Topu iyi paylaşan ve hücumda oldukça üretken olan ev sahibi takım, Beaubois'nın basketiyle 6. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 19-6. Top kayıpları yapan CSKA Moskova karşısında Sertaç Şanlı'nın skora katkısıyla ritmini yükselten lacivert-beyazlılar, 7. dakikada farkı biraz daha açtı: 23-6. Ribauntlarda da rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, ilk çeyreği 31-13 üstün tamamladı.

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Anadolu Efes, ikinci çeyreğe de tempolu başladı. Ev sahibi ekip, periyodun başında serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle etkili olurken 14. dakikada farkı 29 sayıya kadar çıkardı: 45-16. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Anadolu Efes, savunmadaki sertliğini koruyarak 18. dakikayı 51-24 üstün geçti. Farkı koruyan lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova karşısında soyunma odasına 55-28 önde girdi.

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İkinci yarı düşük tempoda başlarken CSKA Moskova, takım faul hakkını çok erken doldurdu. Hackett'ın diskalifiye olmasıyla da oyundan düşmeye başlayan Rusya temsilcisi karşısında kolay sayılar bulan Anadolu Efes, 29. dakikayı 71-42 önde geçti. Çeyreğin son anlarında farkı bir ara 31 sayıya (73-42) kadar yükselten lacivert-beyazlılar, final periyoduna da 30 sayılık avantajla 75-45 üstün gitti.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, isabetli dış atışlarla üstünlüğünü sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, kısa oyuncularının peş peşe bulduğu üç sayılık basketlerle 39. dakikada farkı 33 sayıya yükseltti: 97-64. Son anlarda Micic'le skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, maçı da 100-70 kazandı.

ANADOLU EFES - CSKA MOSKOVA

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Joseph Bissang (Fransa)

Anadolu Efes: Micic 21, Beaubois 11, Simon 11, Moerman 8, Sertaç Şanlı 14, Larkin 11, Singleton 12, Doğuş Balbay, Anderson 3, Dunston 9

CSKA Moskova: James 5, Hilliard 7, Shengelia 14, Bolomboy 8, Kurbanov 3, Lundberg 7, Hackett 7, Antonov, Strelnieks 5, Voigtmann 10, Clyburn 4, Eric

  1. Periyot: 31-13

Devre: 55-28

  1. Periyot: 75-45

Diskalifiye: 23.01 Hackett (CSKA Moskova)

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


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