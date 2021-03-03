ÖZET | Ankaragücü-Galatasaray: 2-1

Süper Lig'de 28. hafta maçında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Ankaragücü oldu.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ ve 55. dakikada Saba Lobzhanidze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 90+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.
Galatasaray'da Mustafa Muhammed, 57. dakikada İbrahim Akdağ'a dirsek attığı gerekçesiyle kariyerinde ikinci kez kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Hikmet Karaman, Fatih Terim karşısında 9. maçında ilk kez galip geldi. Ayrıca Hikmet Karaman, Ankaragücü'ndeki dördüncü maçında 3 puana ulaştı.
Bu galibiyetin ardından altı hafta sonra kazanan Ankaragücü puanını 23'e yükseltti. Galatasaray 57 puanda kaldı.
Süper Lig'de hafta sonu Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında sahaya çıkan kadrosunda tek değişiklik yaptı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, geçen hafta ilk 11'de forma giyen Christian Luyindama'yı yedek kulübesine çekti. Tecrübeli teknik adam Luyindama'nın yerine stoperde Marcao'nun yanında Ryan Donk'u oynattı.
Sarı-kırmızılılarda kalede Muslera oynarken savunma dörtlüsünü Yedlin, Marcao, Donk ve Ömer Bayram oluşturdu. Orta sahada Etebo, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes'i oynatan Terim, kanatlarda Onyekuru ve Arda Turan'a şans verdi. Deneyimli teknik adam ileri uçta ise Mustafa Muhammed'e görev verdi.
Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısına iki sol bek oyuncusundan yoksun çıktı.
Tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir, Ankara'ya getirilmedi.
Galatasaray maçın ilk yarısında iki önemli net gol pozisyonu yakaladı. Karşılaşmanın 22. dakikasında sarı-kırmızılılar ilk net gol pozisyonu yakaladı. Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortaya Henry Onyekuru kafayı vurdu. Ancak Korcan Çelikay gole izin vermedi.
Karşılaşmanın 34. dakikasında Galatasaray bu kez Emre Kılınç ile gole yaklaştı. Ankaragücü forması giyen Atila Turan kaleciye geri pas vermek isterken Emre Kılınç araya girdi. Emre'nin şutunda top yan ağlara gitti ve Galatasaray büyük bir fırsatı kaçırmış oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray kalesini hızlı ataklarla gitmeye çalışan Ankaragücü'nde kaleci Korcan Çelikay 41. dakikada sakatlandığı için yerini Ricardo Friedrich'e bıraktı. Oyunun son bölümünde Galatasaray kalesine gitmeye başlayan Ankaragücü, 45. dakikada penaltı kazandı. Halil Umut Meler, Arda Turan'ın topu uzaklaştırmak isterken elini kullandığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Ankaragücü'nde penaltı için topun başına geçen İbrahim Akdağ, Fernando Muslera'yı mağlup etti ve Başkent ekibini öne geçirdi.
İkinci yarıya başlarken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den hamleler geldi. DeAndre Yedlin, Emre Kılınç ve Arda Turan'ı kenara alan Fatih Terim, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Radamel Falcao'yu sahaya sürdü. Fatih Terim bu oyuncu değişiklikleriyle, oyunu Ankaragücü yarı sahasına yıkmak ve bir an evvel gol ve goller bulmak için takımını ileri itmeye çalıştı.
Ankaragücü, Galatasaray savunmasında yakaladığı boşlukları etkili kullanmaya çalışırken, maçta ikinci gol geldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında Alper Potuk'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Lobzhanidze, Marcao'dan sıyrılıp sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve Ankaragücü durumu 2-0 yaptı.
Kalesinde iki gol gören Galatasaray, beklemediği bir skorla karşı karşıya kalırken, 57. dakikada çıkan kırmızı kartla sarı-kırmızılılar büyük bir şok yaşadı. Mustafa Muhammed, İbrahim Akdağ'a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Halil Umut Meler, Muhammed'in İbrahim'e dirseği ile müdahalede bulunduğunu işaret etti ve kararını değiştirmedi.
Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen Ankaragücü kalesine gol ve goller bulabilmek adına yüklendi. Ankaragücü oyunun son bölümünde daha fazla yarı alanında kalarak pozisyon vermemeye çalıştı. Galatasaray 90+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-1'e getirdi. Sarı-kırmızılılar son bölümde beraberliği de bulmaya çalıştı ama sonuca ulaşamadı. Çalan son düdükle Ankaragücü kritik 3 puanı almış oldu. Galatasaray ise haftayı puansız kapattı.
9' dakikada Gedson Fernandes'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.
22' dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında müsait durumdaki Onyekuru ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Köşeye giden topa iyi uzanan kaleci Korcan, gole izin vermedi.
34' dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Atila Turan'ın kısa düşen pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.
44' dakikada Geraldo'nun ceza yayından çektiği şutta, kaleci Muslera sağına gelen topu kontrol etti.
45' dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, ceza alanı içinde Arda Turan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
45+1' dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.
49’uncu dakikada Onyekuru’nun pasıyla kale sahasının sağ çaprazında topla buluşan Falcao’nun dönerek vuruşunda Friedrich gole izin vermedi.
55’inci dakikada Alper’in pasıyla sol kanatta topla buluşan Lobjanidze, Marcao’dan sıyrılarak topu düzgün bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0
57’nci dakikada Mohamed, İbrahim Akdağ’a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler, Mohamed’in rakibine dirsek attığını işaret etti.
68’inci dakikada Endri Çekiçi’nin sol çaprazdan vuruşunda top farklı şekilde yandan auta gitti.
90+2’nci dakikada Galatasaray farkı 1’e indirdi. Ryan Donk’un pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
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