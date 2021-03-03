ÖZET | Ankaragücü-Galatasaray: 2-1

Bu galibiyetin ardından altı hafta sonra kazanan Ankaragücü puanını 23'e yükseltti. Galatasaray 57 puanda kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Hikmet Karaman, Fatih Terim karşısında 9. maçında ilk kez galip geldi. Ayrıca Hikmet Karaman, Ankaragücü'ndeki dördüncü maçında 3 puana ulaştı.

Süper Lig'de 28. hafta maçında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Ankaragücü oldu.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Galatasaray bu kez Emre Kılınç ile gole yaklaştı. Ankaragücü forması giyen Atila Turan kaleciye geri pas vermek isterken Emre Kılınç araya girdi. Emre'nin şutunda top yan ağlara gitti ve Galatasaray büyük bir fırsatı kaçırmış oldu.

Galatasaray maçın ilk yarısında iki önemli net gol pozisyonu yakaladı. Karşılaşmanın 22. dakikasında sarı-kırmızılılar ilk net gol pozisyonu yakaladı. Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortaya Henry Onyekuru kafayı vurdu. Ancak Korcan Çelikay gole izin vermedi.

Tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir, Ankara'ya getirilmedi.

Sarı-kırmızılılarda kalede Muslera oynarken savunma dörtlüsünü Yedlin, Marcao, Donk ve Ömer Bayram oluşturdu. Orta sahada Etebo, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes'i oynatan Terim, kanatlarda Onyekuru ve Arda Turan 'a şans verdi. Deneyimli teknik adam ileri uçta ise Mustafa Muhammed'e görev verdi.

ANKARAGÜCÜ PENALTIDAN GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray kalesini hızlı ataklarla gitmeye çalışan Ankaragücü'nde kaleci Korcan Çelikay 41. dakikada sakatlandığı için yerini Ricardo Friedrich'e bıraktı. Oyunun son bölümünde Galatasaray kalesine gitmeye başlayan Ankaragücü, 45. dakikada penaltı kazandı. Halil Umut Meler, Arda Turan'ın topu uzaklaştırmak isterken elini kullandığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Ankaragücü'nde penaltı için topun başına geçen İbrahim Akdağ, Fernando Muslera'yı mağlup etti ve Başkent ekibini öne geçirdi.

FATİH TERİM'İN HAMLELERİ

İkinci yarıya başlarken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den hamleler geldi. DeAndre Yedlin, Emre Kılınç ve Arda Turan'ı kenara alan Fatih Terim, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Radamel Falcao'yu sahaya sürdü. Fatih Terim bu oyuncu değişiklikleriyle, oyunu Ankaragücü yarı sahasına yıkmak ve bir an evvel gol ve goller bulmak için takımını ileri itmeye çalıştı.

ANKARAGÜCÜ'NDEN İKİNCİ GOL

Ankaragücü, Galatasaray savunmasında yakaladığı boşlukları etkili kullanmaya çalışırken, maçta ikinci gol geldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında Alper Potuk'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Lobzhanidze, Marcao'dan sıyrılıp sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve Ankaragücü durumu 2-0 yaptı.