ÖZET | Antalyaspor 0-2 Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İzmir'de Göztepe'nin sahası olan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Süper Lig'in ardından Türkiye Kupası'nı da kazanan Beşiktaş "duble" yaptı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Josef de Souza ve 30. dakikada Valentin Rosier kaydetti.

Yeni sezonun başlamasından kısa bir süre önce oynanacak TFF Süper Kupa maçında Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaşacak.

TARİHİNDE 3. KEZ "DUBLE" YAPTI

Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşamasının ardından bu sezon da aynı başarısını tekrarladı ve tarihinde 3. kez "duble" yaptı.

ANTALYASPOR 9 DEĞİŞİKLİKLE ÇIKTI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor, ligde son oynadığı İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ilk 11'inden 9 değişiklikle sahaya çıktı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Fraport Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen Bünyamin Balcı ile Hakan Özmert, Beşiktaş karşısında da şans buldu. Antalya temsilcisi İttifak Holding Konyaspor müsabakasından önce oynadığı Trabzonspor karşısındaki ilk 11'le sahada yer aldı.