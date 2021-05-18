ÖZET | Antalyaspor 0-2 Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İzmir'de Göztepe'nin sahası olan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Süper Lig'in ardından Türkiye Kupası'nı da kazanan Beşiktaş "duble" yaptı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Josef de Souza ve 30. dakikada Valentin Rosier kaydetti.
Yeni sezonun başlamasından kısa bir süre önce oynanacak TFF Süper Kupa maçında Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, 1989-1990 ve 2008-2009 sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşamasının ardından bu sezon da aynı başarısını tekrarladı ve tarihinde 3. kez "duble" yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor, ligde son oynadığı İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ilk 11'inden 9 değişiklikle sahaya çıktı.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Fraport Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen Bünyamin Balcı ile Hakan Özmert, Beşiktaş karşısında da şans buldu. Antalya temsilcisi İttifak Holding Konyaspor müsabakasından önce oynadığı Trabzonspor karşısındaki ilk 11'le sahada yer aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın aynı statta Süper Lig'de şampiyonluklarını ilan ettikleri Göztepe maçından farklı olarak ilk 11'de 2 isme şans verdi.
Yalçın, kaleci Ersin Destanoğlu ve Gökhan Töre'nin yerine kaleci Utku Yuvakuran ile Necip Uysal'ı oynattı.
Daha önce stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyurulan ancak İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs'ta yayımlanan ve 1 Haziran'a kadar sürecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi çerçevesinde iptal edilen karar sonrası final müsabakasında her iki takımdan 250'şer müsabakayı izledi.
Beşiktaş, İzmir'de oynadığı maça golle başladı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 3. dakikasında Antalyaspor karşısında öne geçti. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Kevin N'Koudou'nun ortası Ruud Boffin'den sekti. Josef de Souza yakın mesafeden vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.
Beşiktaş'ın golünden sonra Antalyaspor, rakip kaleye kalabalık gitmeye çalıştı ancak siyah-beyazlı takım, savunmada hata yapmadı. Antalyaspor yediği golden sonra bir süre Beşiktaş kalesine sık sık atak yapmaya çalıştı ama tehlikeli pozisyon üretemedi. Dakikalar ilerledikçe oyunda kontrolü eline almaya başlayan Beşiktaş, Rachid Ghezzal önderliğinde Antalyaspor savunmasına zor anlar yaşattı. Karşılaşmanın 30. dakikasında hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Valentin Rosier ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan vurdu ve farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarıda rahat bir tempoda maçı götüren Beşiktaş, 38. dakikada direğe takıldı. Ghezzal'ın savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Atiba karşı karşıya pozisyonda vurdu top direkten geri döndü. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca, Beşiktaş soyunma odasına iki farkla önde gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş oyunun büyük bölümünde yarı sahasında kaldı. Antalyaspor, Beşiktaş kalesine yüklendi ama siyah-beyazlı savunmayı ve kaleci Utku Yuvakuran'ı geçmeyi başaramadı. Beşiktaş da zaman zaman geliştirdiği hızlı ataklarda sonuç alamadı. Son düdüğün ardından, Beşiktaş sezonu iki kupayla noktalamış oldu.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadyumu’nda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibin 2 - 0 yenerek kupanın sahibi oldu. Organizasyonda toplamda 10’uncu kez mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Josef ve Rosier kaydetti. Sergen Yalçın'ın öğrencileri sezonu çifte kupayla tamamlarken, finalde kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, önümüzdeki sezon için Avrupa hayallerine veda etti.
3’üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Atiba’nın uzun pasında sol kanatta topla buluşan N'Koudou içeri çevirdi, Boffin’den seken topu tamamlayan Josef takımını öne geçirdi: 0-1.
9’uncu dakikada Necip’in pas hatasında Beşiktaş ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz, Vida’yı geçip vurdu. Top direğin dibinden dışarıya çıktı.
24’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin, Fredy’den şık bir çalımla sıyrılıp penaltı noktası üzerinden kaleyi gördü, Boffin topu köşeden çıkardı.
30’uncu dakikada Beşiktaş farkı ikiledi. Atiba’nın pasında topla buluşan Ghezzal, sağ çaprazdan Rosier’ye aktardı. Fransız futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Boffin çaresiz kaldı: 0-2.
39’uncu dakikada Ghezzal’in uzun pasında Atiba ceza içinde vuruşunu yaptı, top yan direkten oyun alanına döndü.
44’üncü dakikada Amilton’un pasında topla buluşan Hakan kesme bir vuruşla kaleyi yokladı. Top Utku’nun bakışları arasında dışarı çıktı.
52’nci dakikada Ghezzal köşe vuruşunda ortaladı, Larin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
64’üncü dakikada Bünyamin’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz’in şutunda kaleci Utku topu ayaklarıyla çıkardı.
69’uncu dakika Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Podolski’nin şutunda kaleci Utku topu kornere çeldi.
90+1'inci dakikada Veysel'in sert şutu direkten döndü.
Okuyucu Yorumları 1 yorum