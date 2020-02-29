ÖZET | Antalyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 2-2

Süper Lig'İn 24. haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe Vedat Muriqi ile öne geçse de ikinci yarıda Antalyaspor'un art arda gelen golleri ile maçtan 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe oynadığı son 5 maçta, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almış oldu. Antalyaspor Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Amilton ve 57. dakikada Hakan Özmert'ten geldi. Fenerbahçe'nin golleri ise Bosnalı golcüsü Vedat Muriqive 90+6'da Miha Zacj'dan geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 25'e yükseltirken Fenerbahçe'nin puanı da 39 oldu.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA DUYGU SELİ

Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında takım kadroları olarak İdlib’de şehit olan ve bugün Türkiye'nin dört bir yanında gözyaşları arasında toprağa verilen askerlerin isimleri anons edildi. Duygusal anların yaşandığı anons esnasında, tribünler ise hep bir ağızdan “Burada” diye karşılık verdi.

Süper Lig’in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maç öncesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçiklerin skorborda yansıtılan fotoğrafları ve isimleri, statta görevli spiker tarafından tek tek anons edildi. Spiker, “Sevgili sporseverler. Antalyaspor ile Fenerbahçe’nin kadrolarını sizlerle paylaşıyorum” diyerek, tüm şehitlerin ismini ve memleketlerini anons etti.

İsimleri anons edilen şehitlerimiz için tribünler hep bir ağızdan “Burada” diye karşılık verdi.