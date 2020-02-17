ÖZET | Antalyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 3-1

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 3-1'lik skorla kazandı. Antalyaspor - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 53. dakikada Jahovic ile birlikte 69. ve 62. dakikalarda, devre arasında transfer edilen Galatasaray'ın eski oyuncusu, Sinan Gümüş'ten geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 75. dakikada Aytaç Kara kaydetti.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça taşıyan Antalyaspor, bu periyotta 8 puan topladı ve 22 puana yükseldi. 7 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.
Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa evinde Denizlispor'u konuk edecek.
dakikada Jahovic'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak araya giren Kasımpaşa defansına çarpıp dışarıya gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Arda Kardeşler , Mehmet Cem Satman , Mehmet Kısal
Antalyaspor: Boffın , Bünyamin Balcı , Celustka , Chico , Kudriashov , N’dinga , Ufuk Akyol (Hakan Özmert dk. 46 ), Amilton (Podolski dk. 72 ), Fredy , Sinan Gümüş (Doğukan Sinik dk. 79 ), Jahovic
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Charles, Gustavo Blanco, Mukaıru, Harun Alpsoy
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Kasımpaşa: Ramazan Köse , Hadergjonaj, Merıah , Brecka ,Hadadi , İlhan Depe (Gohou dk. 58 ), Tırpan (Doğucan Haspolat dk. 80 ), Tarkan Serbest (Yusuf Erdoğan dk. 59 ), Aytaç Kara , Ndongala , Thiam
Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Fernandes, Anıl Koç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Jahovic (dk. 53), Sinan Gümüş (dk. 59 ve 62) (Antalyaspor), Aytaç Kara (dk. 74) (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Thiam, Tırpan, Ndongala (Kasımpaşa), Jahovic, Sinan Gümüş, Celustka, Doğukan Sinik (Antalyaspor)
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