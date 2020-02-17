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ÖZET | Antalyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 3-1

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 17.02.2020 22:33 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 3-1'lik skorla kazandı. Antalyaspor - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Antalyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 3-1

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 3-1'lik skorla kazandı. Antalyaspor - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 53. dakikada Jahovic ile birlikte 69. ve 62. dakikalarda, devre arasında transfer edilen Galatasaray'ın eski oyuncusu, Sinan Gümüş'ten geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 75. dakikada Aytaç Kara kaydetti.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça taşıyan Antalyaspor, bu periyotta 8 puan topladı ve 22 puana yükseldi. 7 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa evinde Denizlispor'u konuk edecek.

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarpıp auta çıktı.
  2. dakikada Ndongala'nın ceza sahasında topla buluşturduğu İlhan Depe'nin sağ çaprazından şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  3. dakikada Fredy'nin pasına hareketlenen Sinan Gümüş, ceza sahasına girip şut çekti. Kaleci Ramazan Köse'nin kurtarışıyla top kornere çıktı.

  4. dakikada Jahovic'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak araya giren Kasımpaşa defansına çarpıp dışarıya gitti.

  5. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
  6. dakikada Fredy’in sol çaprazdan altı pas içine yerden ortasında Jahovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
  7. dakikada Jahovic’in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş’ün sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı. Dönen topu iyi takip eden Sina Gümüş, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR hakeminin uyarısıyla geri verildi. 2-0
  8. dakikada Hakan Özmert’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş’ün şutu ağlarla buluştu. 3-0
  9. dakikada Hakan Özmert’in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
  10. dakikada ceza sahası dışından Aytaç Kara’nın serbest vuruşu kalecinin solundan kale üst direği çatalından ağlara gitti. 3-1

  11. ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ DETAYLARI

    Stat: Antalya
    Hakemler: Arda Kardeşler , Mehmet Cem Satman , Mehmet Kısal
    Antalyaspor: Boffın , Bünyamin Balcı , Celustka , Chico , Kudriashov , N’dinga , Ufuk Akyol (Hakan Özmert dk. 46 ), Amilton (Podolski dk. 72 ), Fredy , Sinan Gümüş (Doğukan Sinik dk. 79 ), Jahovic
    Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Charles, Gustavo Blanco, Mukaıru, Harun Alpsoy
    Teknik Direktör: Tamer Tuna
    Kasımpaşa: Ramazan Köse , Hadergjonaj, Merıah , Brecka ,Hadadi , İlhan Depe (Gohou dk. 58 ), Tırpan (Doğucan Haspolat dk. 80 ), Tarkan Serbest (Yusuf Erdoğan dk. 59 ), Aytaç Kara , Ndongala , Thiam
    Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Fernandes, Anıl Koç
    Teknik Direktör: Fuat Çapa
    Goller: Jahovic (dk. 53), Sinan Gümüş (dk. 59 ve 62) (Antalyaspor), Aytaç Kara (dk. 74) (Kasımpaşa)
    Sarı Kartlar: Thiam, Tırpan, Ndongala (Kasımpaşa), Jahovic, Sinan Gümüş, Celustka, Doğukan Sinik (Antalyaspor)

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