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ÖZET | Atalanta - Real Madrid maç sonucu: 0-1

25.02.2021 08:43 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Atalanta - Real Madrid maç sonucu: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Atalanta’yı 1-0’lık skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda İtalyan ekibi Atalanta ile karşı karşıya geldi.

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Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarı 86. dakikada Ferland Mendy Real Madrid’i 1-0 öne geçiren golü attı.

Maçta başka gol olmayınca müsabaka 1-0 tamamlandı. Real Madrid bu skorla son 8 takım arasına kalabilmek için önemli avantaj elde etmiş oldu. Bu müsabakanın rövanşı ise 16 Mart'ta oynanacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA / REUTERS

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