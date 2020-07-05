SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. ÖZET | Athletic Bilbao - Real Madrid maç sonucu: 0-1

ÖZET | Athletic Bilbao - Real Madrid maç sonucu: 0-1

İSPANYA HABERLERİ  | 05.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

La Liga'nın 34. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Real Madrid deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.

ÖZET | Athletic Bilbao - Real Madrid maç sonucu: 0-1

La Liga'da 34. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile Real Madrid, Estadio San Mames'te karşılaştı. Real Madrid mücadeleyi 1-0 kazandı.

Maçın tek golü 73. dakikada Sergio Ramos'un penaltıda isabet bulmasıyla geldi.

Real Madrid, böylelikle aradan dönen La Liga'da çıktığı 7. maçı da kazandı.

RAMOS 34'TE GOLCÜ OLDU

Real Madrid'de golü kaydeden stoper oyuncusu Sergio Ramos, son 7 maçta 5. golünü kaydetmiş oldu.

Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Sergio Ramos, kendi adına La Liga'daki 10. golünü attı.

34 yaşındaki Ramos, sezonun bitimine hala zaman varken, en golcü sezonunu yaşıyor ve kendi kariyer rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

ZİRVEYİ KORUYOR

Real Madrid kazandığı 3 puanla 77 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Eflatun-Beyazlılar, La Liga'nın 35. haftasında sahasında Alaves'i konuk edecek.

Athletic Bilbao ise bu sonuçla beraber 48 puanda kaldı ve 8. sırada yer aldı. Bilbao ekibi, 35. haftada sahasında Sevilla ile karşılaşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
Messi'nin yüzüne vurmak zorunda!Messi'nin yüzüne vurmak zorunda!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

F.Bahçe Trabzonsporlu oyuncuyu transfer etti!

F.Bahçe Trabzonsporlu oyuncuyu transfer etti!

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nin Barcelona seferi! Sağ bek ve stoper

Fenerbahçe'nin Barcelona seferi! Sağ bek ve stoper

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bir devrin sonu! Messi Barça'dan ayrılıyor!

Bir devrin sonu! Messi Barça'dan ayrılıyor!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ronaldo etkilemedi, Messi gitse farklı olurdu

Ronaldo etkilemedi, Messi gitse farklı olurdu

Alvaro Morata hayranıyla evlendi

Alvaro Morata hayranıyla evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Athletic Bilbao - Real Madrid maç sonucu: 0-1

Real Madrid şampiyonluğa koşuyor!

Messi'nin Barcelona'da kalma şartı; Xavi...

Messi'den flaş karar! O isim gelmezse ayrılacak...

Bir devrin sonu... Messi, Barcelona'dan ayrılıyor

Bir devrin sonu! Messi Barça'dan ayrılıyor!

"Messi'nin yüzüne vurmak zorunda!"

Messi'nin yüzüne vurmak zorunda!

Atletico Madrid 2-2 Barcelona (Maç Sonucu)

Atletico Madrid 2-2 Barcelona (Maç Sonucu)

Sevilla, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor

Sevilla'da Okay Yokuşlu sesleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.