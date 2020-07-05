ÖZET | Athletic Bilbao - Real Madrid maç sonucu: 0-1

La Liga'da 34. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile Real Madrid, Estadio San Mames'te karşılaştı. Real Madrid mücadeleyi 1-0 kazandı.

Maçın tek golü 73. dakikada Sergio Ramos'un penaltıda isabet bulmasıyla geldi.

Real Madrid, böylelikle aradan dönen La Liga'da çıktığı 7. maçı da kazandı.

RAMOS 34'TE GOLCÜ OLDU

Real Madrid'de golü kaydeden stoper oyuncusu Sergio Ramos, son 7 maçta 5. golünü kaydetmiş oldu.

Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Sergio Ramos, kendi adına La Liga'daki 10. golünü attı.

34 yaşındaki Ramos, sezonun bitimine hala zaman varken, en golcü sezonunu yaşıyor ve kendi kariyer rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

ZİRVEYİ KORUYOR

Real Madrid kazandığı 3 puanla 77 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Eflatun-Beyazlılar, La Liga'nın 35. haftasında sahasında Alaves'i konuk edecek.

Athletic Bilbao ise bu sonuçla beraber 48 puanda kaldı ve 8. sırada yer aldı. Bilbao ekibi, 35. haftada sahasında Sevilla ile karşılaşacak.

