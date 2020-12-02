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ÖZET | Atletico Madrid -Bayern Münih maç sonucu: 1-1

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 02.12.2020 11:00 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. İspanya'daki 1-1'lik sonuçla biten maçta taraflar puanları paylaştı. Atletico Madrid 26. dakikada Joao Felix ile öne geçti. 86. dakikada Tomas Müller'in penaltıdan kaydettiği gol maçın skorunu tayin etti. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih bu maça kadar da kayıpsız gelmişti ve bu skorla yaklaşık 1,5 sene sonra Devler Ligi'nde puan kaybetti.

ÖZET | Atletico Madrid -Bayern Münih maç sonucu: 1-1

A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

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Atletico Madrid sahaya Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Marcos Llorente, Koke, Saul, Carrasco, Correa, Joao Felix 11'i ile çıktı. Bayern Münih ise maça Nübel; Sarr, Süle, Arrey-Mbi, Lucas Hernández, Alaba, Javi Martínez, Musiala, Douglas Costa, Sané, Choupo-Moting 11'i ile başladı.

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Atletico Madrid, 26. dakikada Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Geçen hafta gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih puanını 13'e yükseltirken, 6 puanlı Atletico Madrid tur şansını son haftaya bıraktı.


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