ÖZET | Atletico Madrid -Bayern Münih maç sonucu: 1-1

A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Atletico Madrid sahaya Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Marcos Llorente, Koke, Saul, Carrasco, Correa, Joao Felix 11'i ile çıktı. Bayern Münih ise maça Nübel; Sarr, Süle, Arrey-Mbi, Lucas Hernández, Alaba, Javi Martínez, Musiala, Douglas Costa, Sané, Choupo-Moting 11'i ile başladı.

Atletico Madrid, 26. dakikada Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Geçen hafta gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih puanını 13'e yükseltirken, 6 puanlı Atletico Madrid tur şansını son haftaya bıraktı.



