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ÖZET | Atletico Madrid - Real Sociedad maç sonucu: 2-1

13.05.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında sahasında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup eden Atletico Madrid, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

ÖZET | Atletico Madrid - Real Sociedad maç sonucu: 2-1

Atletico Madrid, şampiyonluk yarışında liderliğini sağlamlaştırdı. Atletico Madrid'in ilk yarıda gelen gollerini Yannick Carrasco (Dk. 16) ve Angel Correa (Dk. 28) atarken, Real Sociedad'ın tek golü 83. dakikada Igor Zubeldia'dan geldi.

Lider durumda bulunan ve puanını 80'e çıkaran Atletico Madrid, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı. Barcelona, deplasmanda Levante ile 3-3 berabere kalarak, 76 puanla şampiyonluk yarışında geride kalmıştı.

Ligde 75 puanla 3. sırada olan Real Madrid, bu akşam deplasmanda Granada ile karşılaşacak. La Liga'da 10 şampiyonluğu olan Atletico Madrid son olarak 2014'te lig şampiyonluğunu kazanmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
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