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ÖZET | Barcelona - Eibar maç sonucu: 5-0

İSPANYA HABERLERİ  | 22.02.2020 21:00 | Son Güncelleme

La Liga'nın 25. haftasında Barcelona evinde Eibar'ı konuk etti. Messi'nin şov yaptığı mücadeledn Katalan ekibi Eibar'ı 5-0 kazandı. Barcelona - Eibar maç özeti ve maç detayları haberimizde...

ÖZET | Barcelona - Eibar maç sonucu: 5-0

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Barcelona, sahasında Eibar'ı 5-0 yendi. Maçın yıldızı, Barcelona'nın 4 golüne imza atan Arjantinli futbolcu Lionel Messi oldu. Barcelona - Eibar maç özeti ve maç detayları haberimizde...

Barcelona'nın takım kaptanı Messi, Eibar karşısında 14, 37, 40 ve 87. dakikalarda attığı gollerle sahanın en iyisi oldu. Katalan takımının son golünü 89. dakikada Arthur Melo kaydetti.

Son dört maçtır ağları havalandıramadığından dolayı gelen eleştirilere 4 golle cevap veren Messi, La Liga'da gol krallığı yarışında 18 golle ilk sırada bulunuyor. Messi'yi 13 golle Real Madrid'den Karim Benzema takip ediyor.

Bu arada Katalan takımı, aldığı galibiyetle puanını 55'e çıkararak, bir maç eksiği olan Real Madrid'in (53) önünde liderliğe yükseldi.

Ligde kalma mücadelesi veren Eibar ise 24 puanda kaldı.

La Liga'nın zirvesini direkt etkileyecek ve 1 Mart'ta oynanacak 26. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.

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