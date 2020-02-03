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ÖZET | Barcelona-Levante maç sonucu: 2-1

İSPANYA HABERLERİ  | 03.02.2020 01:01 | Son Güncelleme

La Liga'nın 22. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Levante'yi 2-1 yendi. Barcelona'ya galibiyeti 17 yaşındaki yıldızı Ansu Fati'nin golleri getirdi.

ÖZET | Barcelona-Levante maç sonucu: 2-1

La Liga'nın 22. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Levante'yi 2-1 yendi. Barcelona'nın ilk yarıda gelen gollerini, 17 yaşındaki forveti Anssumane Fati (Dk. 30 ve Dk. 32) attı. Fati'nin iki dakikada attığı iki golün de asistini Lionel Messi verdi.

LA LIGA'DA BİR MAÇTA İKİ GOL ATAN EN GENÇ FUTBOLCU OLDU

La Liga tarihinde gol atan en genç futbolcu olan Fati, Levante karşısında attığı gollerle de yeni bir rekora imza attı. Fati, 17 yaş ve 94 gün ile La Liga tarihinde bir maçta iki gol atan en genç futbolcu oldu. Şimdiye kadar bu dalda rekor, 17 yaş 117 günle Real Betisli Juanmi Jimenez'deydi.

Karşılaşmada Levante'nin tek golü ise uzatmaların oynandığı 92. dakikada Rochina'dan geldi. Aldığı galibiyetle puanını 46'ya çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Levante ise 26 puanla 13. sırada yer aldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
barcelona İspanya'dan futbol La Liga levante

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