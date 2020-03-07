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  4. ÖZET | Barcelona-Real Sociedad maç sonucu: 1-0 (La Liga)

ÖZET | Barcelona-Real Sociedad maç sonucu: 1-0 (La Liga)

İSPANYA HABERLERİ  | 07.03.2020 23:09 | Son Güncelleme

La Liga'nın 27. haftasında Barcelona sahasında Real Sociedad'ı Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

ÖZET | Barcelona-Real Sociedad maç sonucu: 1-0 (La Liga)

Son dönemlerde iyi futboluyla öne çıkan ve Kral Kupası'nda finale kalan Real Sociedad karşısında çok zorlanan Barcelona, 81. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle galibiyeti aldı.

Puanını 58'e yükselten Barcelona, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.

La Liga'da 56 puanla ikinci sırada olan Real Madrid, yarın deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
barcelona real sociedad La Liga lionel messi

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