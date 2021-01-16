SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. ÖZET | Başakşehir 1-1 Sivasspor

ÖZET | Başakşehir 1-1 Sivasspor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 16.01.2021 18:38 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Sivasspor, Fatih Terim Stadyumu'nda yoğun kar yağışı altında oynanan maçta 1-1 berabere kaldı

ÖZET | Başakşehir 1-1 Sivasspor

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Okan Buruk'un takımı Başakşehir ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Başakşehir 38. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle öne geçti. Sivasspor'da Hakan Arslan 42'de skoru dengeledi. Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, son 8 maçta 5 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.

Kar yağışı sebebiyle kaybolan çizgilerin tekrar belirginleştirilmesi için karşılaşma sık sık durdu. İstanbul'da bembeyaz zeminde oynanan mücadelede futbolcular zor anlar yaşadı

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ İPTAL

83'te Demba Ba, ceza sahası içine açılan ortada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak hakem rakibini ittiğini belirterek golün geçersiz olduğuna karar verdi. Başakşehir'de Okan Buruk ve futbolcular, hakem Alper Ulusoy'a itirazlarda bulundu

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 23 yaparken, 2 hafta sonra puan kaybetti. Sivasspor da 23 puana yükselirken yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve bu süreçte 6 puan aldı

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

  1. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Aleksic, ön direğe yerden sert bir top gönderdi. Demba Ba gelişine vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

  2. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Aleksic, penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'ya yerden pasını attı, Senegalli oyuncunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

  3. dakikada Medipol Başkaşehir öne geçti. Sivasspor kalecisi Ali Vural Şaşal'ın topu iki kez eline alması sebebiyle Medipol Başakşehir, rakip ceza sahası içinden çift vuruş kazandı. Deniz'in dokunduğu topa Aleksic sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

  4. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Medipol Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Rafael'den topu kapan Gradel sol taraftan ön direğe ortasını gönderdi. Hakan Arslan zor pozisyonda topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

  • dakikada Medipol Başakşehir, Sivasspor ceza sahasının dışı sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Ponck kafayı vurdu, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
  • dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Fajr'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, ön direkte Robin Yalçın topa ayak koydu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
  • dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sivasspor ceza yayı önünde topla buluşan Demba Ba, Deniz Türüç'ün önüne meşin yuvarlağı gönderdi. Deniz'in kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural, topu yumruklarıyla çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

    • Stat: Başakşehir Fatih Terim

    Hakemler: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey

    Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90+4 Duarte), Aleksic, Crivelli, Demba Ba (Dk. 85 Giuliano)

    Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 90+5 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 70 Kone), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90 Camara), Gradel (Dk. 90 Ninga), Yatabare

    Goller: Dk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

    Sarı kartlar: Dk. 20 Epureanu, Dk. 90+6 Mahmut Tekdemir (yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir), Dk. 33 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
    Başakşehir 5 golle çeyrek finalde!Başakşehir 5 golle çeyrek finalde!
    En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    İstanbul'da kar yağışı başladı
    İstanbul'da kar yağışı başladı
    Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor
    Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor
    Mesut Özil, Arsenal ile fesih için anlaştı
    Mesut Özil, Arsenal ile fesih için anlaştı
    Real Madrid'den Falcao bombası
    Real Madrid'den Falcao bombası
    Yasin Öztekin TFF 1. Lig ekibi Samsunspor’da
    Yasin Öztekin TFF 1. Lig ekibi Samsunspor’da
    Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!
    Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!
    Takım
    O
    Av
    P
    Detayları Göster
    İlginizi Çekebilir
    iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
    iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
    Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!
    Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!
    Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
    Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
    Fatih Terim ile yollar ayrılıyor! İşte detaylar...
    Fatih Terim ile yollar ayrılıyor! İşte detaylar...
    F.Bahçe'de İrfan Can sesleri
    F.Bahçe'de İrfan Can sesleri
    Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı
    Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    ÖZET | Başakşehir 1-1 Sivasspor
    Karlar altında oynanan maçta kazanan çıkmadı
    İrfan Can Kahveci ısrarı! Galatasaray'a böyle gelecek
    Galatasaray'a böyle imza atacak! İşte o plan...
    Medipol Başakşehir-Tuzlaspor: 5-1 (Maç sonucu)
    Başakşehir 5 golle çeyrek finalde!
    Başakşehir Skrtel'in sözleşmesini feshetti
    Başakşehir Skrtel'in sözleşmesini feshetti
    Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini belirledi: 14 milyon Euro
    İrfan Can Kahveci'nin bonservisi belli oldu!
    Başakşehir, Leonardo Duarte'yi transfer ettiğini resmen açıkladı!
    Transfer resmen açıklandı! Milan'dan stoper...
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.