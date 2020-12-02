ÖZET | Başakşehir 3-4 RB Leipzig

İrfan Can Kahveci'nin 3 gol attığı maçta Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında evinde Leipzig'e 4-3 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. MAÇ ÖZETİ MAÇ SONUCU: BAŞAKŞEHİR 3-4 LEIPZIG 93' Leipzig'de Amadou Haidara'nın yerine Willi Orban oyuna girdi. 92' LEIPZIG'DEN DÖRDÜNCÜ GOL Ceza yayında topla buluşan Sörloth'un vuruşu ağları havalandırdı. 88' Başakşehir'de Rafael, Tyler Adams'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 85' İrfan Can Kahveci böylece hat-trick yaptı! Kariyer maçını oynuyor! 84' BAŞAKŞEHİR SKORU EŞİTLEDİ! İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruş üst direğe de çarpıp ağlarla buluştu! 83' Başakşehir ceza sahasına çok yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak. 83' Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen'in yerine Enzo Crivelli oyuna girdi. 81' Sabitzer'in önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek. 80' Leipzig'de Sabitzer bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu. 80' LEIPZIG'DEN TEHLİKE! Poulsen'in ceza sahasının solundan içeri çevirdiği top savunmaya da çarpıp direkten geri döndü.

79' Angelino'nun kullandığı köşe vuruşunu Başakşehir savunması uzaklaştırdı. 78' Başakşehir'de Mahmut Tekdemir hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü. 77' Leipzig sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. 76' Başakşehir'de İrfan Can ve Demba Ba verkaçlarla ceza sahasına girmeyi denerken son anda araya giren Konate tehlikeyi önledi. 74' Bu dakikalarda orta sahalar daha kolay geçilmeye başlandı. 72' İrfan Can böylece kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 72' BAŞAKŞEHİR FARKI YENİDEN BİRE İNDİRDİ! İrfan Can'ın ceza sahası dışından tam köşeye gönderdiği sert şutu ağlarla buluştu! 69' Rafael'in kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Demba Ba kafayı vurdu, havalanan topu kaleci Gulacsi kontrol etti. 68' Başakşehir sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. 66' Leipzig'de az önce golü atan Dani Olmo, Rafael'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 66' Olmo böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. 65' LEIPZIG'DEN ÜÇÜNCÜ GOL! Angelino'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Olmo, Ponck'u geçip yakın köşeden topu ağlarla buluşturdu.

64' Leipzig'de Emil Forsberg'in yerine Alexander Sörloth oyuna girdi. 63' Başakşehir'de Visca topu ağlara yolladı ama öncesinde ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı. 61' LEIPZIG'DEN BİR TEHLİKE DAHA! Mukiele'nin sağ kanattan içeri yerden gönderdiği pasına altıpasta Forsberg vuruşunu yaptı, şutu az farkla auta gitti. 60' Leipzig'de Angelino'nun ceza sahasının solundan çektiği şutunu kaleci Mert ayaklarıyla kurtardı. 59' Başakşehir'in ön alan baskısı Leipzig'in rahat hücuma çıkamamasına ve top kayıpları yapmasına neden oluyor. 57' Başakşehir'de Deniz Türüç, Emil Forsberg'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 57' Başakşehir ikinci yarıda daha etkili bir görüntü veriyor. 56' Başakşehir'de Demba Ba'nın ceza sahasının dışından çektiği şutu farklı şekilde auta gitti. 54' BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! Chadli'nin sol kanattan uzak köşeye çevirdiği topa Visca gelişine vurdu, şutu üst ağlarda kaldı. 53' Upamecano bu sarı kartın ardından bir sonraki Manchester United maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

52' Leipzig'de Dayot Upamecano, Fredrik Gulbrandsen'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 51' Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşuna Epureanu kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti. 49' Başakşehir sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. 48' Başakşehir hızlı hücuma çıkacakken Haidara, Visca'yı faulle durdurdu. 46' Başakşehir'de Demba Ba sağ kanattan ceza sahasına sokulmayı denedi ama top kontrolünü sağlayamadı ve top auta çıktı. 45' Ve ikinci yarıda ilk düdük çaldı! 45' Başakşehir'de Martin Skrtel'in yerine Alexandru Epureanu oyuna girdi. 45' Başakşehir'de Berkay Özcan'ın yerine Mahmut Tekdemir oyuna girdi. 45' Leipzig'de Kevin Kampl'ın yerine Tyler Adams oyuna girdi. İLK YARI SONUCU: BAŞAKŞEHİR 1-2 RB LEIPZIG 45+2 BAŞAKŞEHİR FARKI BİRE İNDİRDİ! İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından çektiği harika şut ağlarla buluştu. Fark 1'e indi... 45' İlk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi. 43' LEIPZIG FARKI İKİYE ÇIKARDI! Poulsen'in ceza sahasının solundan uzak köşeye çevirdiği topa gelişine vuran Mukiele'nin şutu kaleci Mert'in bakışları arasında ağlarla buluştu.

38' Başakşehir köşe vuruşunu paslaşarak kullanmayı denedi, ardından Deniz'in sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Ponck kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti. 37' Başakşehir sol kanattan köşe vuruşu kullanacak. 37' BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortasını ceza sahasında kontrol eden Demba Ba'nın uzak köşeye vuruşunu kaleci Gulacsi kornere çeldi. 37' Başakşehir'de sakatlanan Bolingoli yerine oyuna giren isim Nacer Chadli olurken; Bolingoli yerine sol beke Deniz Türüç geçti. 34' Başakşehir'de Nacer Chadli hazırlanıyor, Bolingoli sakatlandı. 30' İki oyuncunun da tedavisi saha içinde devam ediyor. 29' Başakşehir'de birbirleriyle çarpışan Skrtel ve Bolingoli yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti. 28' Leipzig'in üç isabetli şutuna Başakşehir henüz isabetli bir şutla karşılık veremedi. 27' Şu ana dek Leipzig'in %62'lik topla oynama üsyünlüğü var. 26' Poulsen böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı. 26' LEIPZIG ÖNE GEÇTİ! Sabitzer'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu önce Skrtel'e, ardından Poulsen'e çarptı ve kontrpiyede kalan kaleci Mert topa müdahale edemeyince Alman ekibi 1-0 öne geçti.

23' Forsberg'in kullandığı köşe vuruşunu altıpasta önünde bulan Haidara'nın şutunu Başakşehir savunması kesti. 22' Leipzig sol kanattan köşe vuruşu kullanacak. 21' Bu dakikalarda Başakşehir'de Edin Visca ve Deniz Türüç kanat değiştirdiler. 20' Leipzig'de Poulsen'in ceza sahasının solundan altıpasa doğru çevirdiği top auta çıktı. 19' Angelino'nun kullandığı köşe vuruşunu Başakşehir savunması uzaklaştırdı. 18' Leipzig sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. 15' Angelino'nun savunma arkasına yolladığı uzun pası Forsberg'den önce kaleci Mert kontrol etti. 14' BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! Ceza sahasının solunda topla buluşan İrfan Can'ın şutu üstten dışarı gitti. 13' Maçın hakemi bu dakikalarda sık sık fauller yapan Deniz Türüç'ü daha dikkatli olması konusunda uyardı. 12' Mert Günok maçın başında kurtarışlarıyla dikkat çekiyor. 11' LEIPZIG'DEN TEHLİKE! Forsberg'in kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Poulsen gelişine vurdu, şutunu kaleci Mert kurtardı. 10' Leipzig'de Sabitzer, Deniz'in faulüyle yerde kaldı. Leipzig sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.