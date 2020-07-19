ÖZET | Başakşehir - Kayserispor maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Başakşehir, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Başakşehir bu galibiyetle 2019-2020 sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başakşehir - Kayserispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde... Başakşehir'in galibiyet golünü 19. dakikada Mahmut Tekdemir kaydetti. Başakşehir bu galibiyetle puanını 69'a yükselterek ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başakşehir haftaya Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ 1' Maç başladı... 3' Etkili paslaşmaların ardından Caicara sağ kanattan ortaladı, arka direğe açılan topu savunma kornere gönderdi. 5' Lung topa çıkarken takım arkadaşıyla çarpıştı ve ters bir şekilde düştü. Faul kararı sonrası sağlık ekipleri sahaya çağrıldı. 11' Kayserispor orta alanda kaptığı top sonrası çok adamla atağa çıktı. Djedje'den topu alan Pedro Henrique içeri sokulmak isterken savunma araya girdi. Devamında top auta çıktı. 13' DİREĞİ SIYIRDI! Başakşehir çok etkili geldi. Sağ kanattan Caicara'nın ortaladığı topu Crivelli geriye çıkardı. Penaltı noktasının gerisinden Elia dönerek vurdu, yerden giden top direğin hemen yanından auta çıktı.

15' BU KEZ KAYSERİSPOR GELDİ! Epureanu'nun hatasıyla topu kapan Kravets sağ kanattan içeri sokuldu ve çapraz pozisyonda yerden vurdu, Mert'i geçen top direğin dibinden dışarı çıktı. 16' Hasan Hüseyin'in köşe vuruşundan ortaladığı topu ön direkte Başakşehir savunması uzaklaştırdı. 19' GOL! MAHMUT ATTI! Başakşehir ayağa paslarla çok iyi çıktı. Demba Ba'dan pası alan Clichy, sol kanattan topu geriye doğru çıkardı. Penaltı noktası üzerinden Mahmut'un gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-0 25' KAÇTI! Başakşehir gole çok benzer bir pozisyon yakaladı. Clichy'nin sol kanattan çevirdiği topa bu kez Caicara gelişine vurdu, top farklı şekilde auta çıktı. 31' TEHLİKE! Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası kale alanı içinde oluşan karambolde Crivelli son olarak şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere çıktı. 32' PENALTI BEKLENTİSİ! Başakşehir atağında içeri ortalanan topu Epureanu indirdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sapunaru'nun eline çarptı. Başakşehirliler penaltı beklerken hakem devam kararı verdi.

33' Hakem Ali Şansalan'ın devam kararı verdiği pozisyon VAR tarafından inceleniyor. Oyun yaklaşık 1.5 dakikadır duruyor. 34' VAR İNCELEMESİ! VAR Hakemi Bahattin Şimşek, Ali Şansalan'a pozisyonu inceleme önerisinde bulundu. Hakem, monitörün başına gidiyor. 36' PENALTI KARARI ÇIKTI! Pozisyonu izleyen Ali Şansalan, penaltı kararı verdi. Başakşehir için farkı açma şansı... 37' PENALTI KAÇTI! Başakşehir'de Visca penaltıyı kullandı. Kaleci Lung, Visca'nın vuruşunda sağına giden topu kurtarmayı başardı. Devamında top auta çıktı. 40' Pedro Henrique sol kanattan ortaladı, Kravets'in kafasını sıyıran top ters taraftan ceza alanını terk etti. 46' DIŞARI! Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında İrfan Can rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan top kornere çıktı. İLK YARI SONUCU: BAŞAKŞEHİR 1-0 KAYSERİSPOR 45' Başakşehir'de ikinci yarı başladı! 46' Kayserispor akınında sağ kanattan Djedje ortaladı, herkesi geçen top ters taraftan taca çıktı. 54' MÜTHİŞ FIRSAT! Başakşehir'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası seken topa sol çaprazdan Mahmut ve Demba Ba aynı anda hamle yaptı, Ba'nın vurduğu top direğin dibinden auta çıktı.