ÖZET | Başakşehir - Kopenhag maç sonucu 1-0

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Başakşehir Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Maçta etkili olan Başakşehir, Kopenhag'ı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek tur için avantajı kaptı. Başakşehir Kopenhag maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada penaltıda Edin Visca kaydetti.

Turun rövanş mücadelesi 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 23:00'da Parken Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇTAN ÖNCE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçında her iki takım futbolcuları korona virüsü önlemleri kapsamında seremoni sırasında tokalaşmadı. Ayrıca bazı taraftarların da tribünlerde maske taktığı görüldü.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Kopenhag ile karşılaşıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatın birçok alanını olduğu gibi spor organizasyonlarını da etkileyen korona virüsü nedeniyle Fatih Terim Stadı'nda da bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda her iki takım futbolcular, seremoni esnasında birbirleriyle tokalaşmadı. Ayrıca bazı taraftarların maske takarak tribünlerdeki yerlerini aldığı gözlemlendi.