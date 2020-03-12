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ÖZET | Başakşehir - Kopenhag maç sonucu 1-0

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 12.03.2020 22:49 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk etti. Başakşehir'in etkili olduğu maçta, 87. dakikada penaltıdan bulduğu golle Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Başakşehir - Kopenhag maç özeti ve maçın detayları haberimizde..

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Başakşehir Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Maçta etkili olan Başakşehir, Kopenhag'ı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek tur için avantajı kaptı. Başakşehir Kopenhag maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 87. dakikada penaltıda Edin Visca kaydetti.

Turun rövanş mücadelesi 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 23:00'da Parken Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇTAN ÖNCE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçında her iki takım futbolcuları korona virüsü önlemleri kapsamında seremoni sırasında tokalaşmadı. Ayrıca bazı taraftarların da tribünlerde maske taktığı görüldü.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Kopenhag ile karşılaşıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatın birçok alanını olduğu gibi spor organizasyonlarını da etkileyen korona virüsü nedeniyle Fatih Terim Stadı'nda da bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda her iki takım futbolcular, seremoni esnasında birbirleriyle tokalaşmadı. Ayrıca bazı taraftarların maske takarak tribünlerdeki yerlerini aldığı gözlemlendi.

BAŞAKŞEHİR - KOPENHAG MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Visca’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Crivelli’ye çarpıp yön değiştirdi ve direkten oyun alanına geri döndü.
  2. dakikada Visca’nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Epureanu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Johansson kurtardı.
  3. dakikada Zeca’nın verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Santos’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.
  4. dakikada sağ kanattan Visca’nın ceza sahası dışına yerden verdiği pasta Demba Ba’nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

BAŞAKŞEHİR - KOPENHAG MAÇ DETAYLARI

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: William Collum, Francis Connor, David McGeachie (İskoçya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca, Crivelli, Demba Ba

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bejelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Santos, Falk

Sarı kartlar: Dk. 4 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 4 Santos (Kopenhag)


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Helal Başakşehir.
helal başakşehir
ballı basak.. trabzonum gelıyor seneye şampiyonlar ligindeyız alkıslayın ulan
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