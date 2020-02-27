ÖZET | Başakşehir-Sporting Lizbon maç sonucu: 4-1 (UEFA Avrupa Ligi)

Başakşehir, Avrupa'da yine tarih yazdı... UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Başakşehir sahasında Sporting Lizbon'u uzatmalar sonucunda 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Maça çok hızlı başlayan Başakşehir, 7'de Aleksic ve 29. dakikada Demba Ba ile gole çok yaklaştı ancak topu ağlara gönderemedi. 31'de kullanılan kornerde Demba Ba'nın kaleciden seken vuruşunu Martin Skrtel ağlara gönderdi ve Başakşehir maçta 1-0 öne geçti.

İlk yarının son dakikasında ise kazanılan frikikte Daniel Aleksic frikikten attığı mükemmel golle Başakşehir'i devreye 2-0 önde götürdü. İkinci yarıda daha kontrollü bir futbol sergileyen temsilcimiz, 68'de Luciano Vietto'yu durduramadı ve skor 2-1'e geldi.

90+1'de sahneye çıkan Başakşehir, Visca'nın golüyle 3-1'lik üstünlüğü yakaladı ve maç uzatmalara gitti. 119. dakikada kazanılan penaltıyı Visca gole çevirerek Başakşehir'e son 16 turunu getiren isim oldu.

