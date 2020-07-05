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ÖZET | Bayer Leverkusen - Bayern Münih maç sonucu: 2-4

ALMANYA HABERLERİ  | 05.07.2020 08:56 | Son Güncelleme

Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup eden Bayern Münih şampiyon oldu ve sezonu çifte kupayla kapattı.

ÖZET | Bayer Leverkusen - Bayern Münih maç sonucu: 2-4

Almanya Kupası'nın finalinde Bayer Leverkusen’i 4-2 yenen Bayern Münih, 20. kez kupayı kazandı.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih 16. dakikada David Alaba ve 24. dakikada Serge Gnabry’nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İki takımın da gol pozisyonları bulduğu ikinci yarıda Bayern Münih, 59. dakikada Robert Lewansdowski’nin topu filelere göndermesiyle 3-0 üstünlük kurdu.

Bayer Leverkusen'in 64. dakikada Sven Bender’in golüyle durumu 3-1’e getirdiği maçta Bayern Münih, 89’uncu dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve 4-1 öne geçti.

Bayer Leverkusen 90+5. dakikada bir penaltı kazandı. Kai Havertz’in penaltı atışını gole çevirmesiyle karşılaşma Bavyera ekibinin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Böylelikle Bayern Münih 20. kez Almanya Kupası’nı müzesine götürdü. Ligde de şampiyon olan Bayern Münih geçen sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunu da iki kupayla kapattı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, kupayı Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer'e verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşma öncesinde Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

(AA)

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