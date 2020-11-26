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ÖZET | Bayern Münih - Salzburg maç sonucu: 3-1

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 26.11.2020 10:57 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile RB Salzburg karşı karşıya geldi. Bundesliga ekibi, sahasında Salzburg'u 3-1 mağlup ederek grupta liderliği garantiledi.

ÖZET | Bayern Münih - Salzburg maç sonucu: 3-1

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile RB Salzburg, Allianz Arena'da karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini; Lewandowski, Coman ve Sane kaydetti.Konuk takımın tek golü ise, Berisha'dan geldi.

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Alman ekibinde orta saha oyuncusu Marc Roca, 66. dakikada kırmızı kart görerek Bayern'i sahada 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, gruptaki puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini garantiledi. RB Salzburg ise 4 maç sonunda 1 puanda kaldı.

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Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 5. maç haftasında Atletico Madrid'e konuk olacak. RB Salzburg ise aynı haftada Lokomotiv Moskova deplasmanına gidecek.

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