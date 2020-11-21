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ÖZET |Bayern Münih - Werder Bremen: 1-1

ALMANYA HABERLERİ  | 21.11.2020 21:11 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih evinde Werder Bremen ile 1-1 berabere kaldı ve tüm kulvarlarda 10 maç sonra puan kaybı yaşadı. Bayern Münih - Werder Bremen maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET |Bayern Münih - Werder Bremen: 1-1

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih evinde Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

İlk yarıyı 45. dakikada Eggestein'in attığı golle önde kapatan Werder Bremen, 62. dakikada Goretzka'nın asistinde Kingsley Coman'ın attığı gole engel olamadı ve maç eşitlikle noktalandı.

Werder Bremen'de sakatlıktan dönen Ömer Toprak, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ve iyi bir performans sergiledi. Öte yandan Bayern Münih'te Lucas Hernandez, 19. dakikada geçirdiği sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

BAYERN 10 MAÇ SONRA TAKILDI

Tüm kulvarlarda üst üste 10 maçını kazanan Bayern Münih, bu skorla birlikte 27 Eylül'deki Hoffenheim yenilgisinin ardından ilk puan kaybını yaşadı. Öte yandan Bayern Münih'in evindeki 9 maçlık galibiyet serisi de noktalandı. Werder Bremen ise Bundesliga'da üst üste 5. beraberliğini alırken, hepsini 1-1'lik sonuçlarla aldı.

Lider Bayern Münih puanını 19'a yükseltti, Werder Bremen ise 11 puana ulaştı.

Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih deplasmanda Stuttgart ile karşılaşacakken, Werder Bremen ise Wolfsburg deplasmanına konuk olacak.

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