ÖZET | Beşiktaş 1-2 Antalyaspor maç sonucu

Koronavirüs pandemisi ile 3 aylık araya giren Süper Lig yeniden start aldı. 27. hafta maçları oynanan ligde Beşiktaş'ın konuğu Tamer Tuna'nın ekibi Antalyaspor oldu. Antalyaspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizden...
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Sinan Gümüş ve 35. dakikada Amilton'dan geldi. Beşiktaş'ın tek sayısı 68. dakikada Adem Ljajic'den geldi.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 33'e çıkarırken, Beşiktaş 44 puanda kaldı.
Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen Burak Yılmaz, takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti.
Beşiktaş'ın iç sahada Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti. Yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünde yer alan Burak Yılmaz'ın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturması ve maske takması da dikkatlerden kaçmadı. Burak Yılmaz özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunurken, zaman zaman sesi sahadan da duyuldu.
Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından Antalyaspor maçında ilk 11’de şans verilen Rıdvan Yılmaz, 77. dakikada yerini Caner Erkin’e bıraktı. Genç oyuncu bu sezon ikinci kez Süper Lig mücadelesinde forma giydi.
Beşiktaş’ın altyapısında yetişen 19 yaşındaki genç futbolcu Rıdvan Yılmaz, Antalyaspor karşısında oyuna ilk 11’de başlarken 77 dakika sahada kaldı. Hücumda etkili bir görüntü çizmesine karşın savunmada zaman zaman aksayan Rıdvan Yılmaz, 77. dakikada yerini Caner Erkin’e bıraktı. Bu sezon ilk olarak 19. haftada Göztepe deplasmanında sahaya çıkan ve 90 dakika oyunda kalan Rıdvan, Antalyaspor önünde bu sezon ikinci kez Süper Lig’de forma giyme şansı buldu.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Elneny, Hutchinson, Diaby, Boateng, Boyd, Güven Yalçın
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic
Goller: Dk. 15 Sinan Gümüş, Dk. 35 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 32 Elneny (Beşiktaş)
Beşiktaş - Antalyaspor maçı muhtemel 11'ler
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