ÖZET | Beşiktaş 1-2 Antalyaspor maç sonucu

Koronavirüs pandemisi ile 3 aylık araya giren Süper Lig yeniden start aldı. 27. hafta maçları oynanan ligde Beşiktaş'ın konuğu Tamer Tuna'nın ekibi Antalyaspor oldu. Antalyaspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş - Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizden...

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Sinan Gümüş ve 35. dakikada Amilton'dan geldi. Beşiktaş'ın tek sayısı 68. dakikada Adem Ljajic'den geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 33'e çıkarırken, Beşiktaş 44 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

dakikada Victor Ruiz’in rakipten kaptığı top Rıdvan’da kaldı. Genç futbolcu ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı ancak Güven topa yetişemedi. Arka direkte topla buluşan Boateng’in vuruşunda ise top yandan auta gitti. dakikada Boateng’in pasında topla buluşan Ruiz, topu Rıdvan’la buluşturdu. Ceza sahasına giren genç oyuncun bekletmeden çektiği şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton’un şutunu Ersin çeldi. Dönen sağ kanatta yeniden buluşan Amilton’un ortasında altıpas önünde Sinan Gümüş kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1 dakikada Podolski’nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Amilton’un şutunda Antalyaspor farkı 2’ye çıkardı. 2-0 dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Diaby'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

BURAK YILMAZ TRİBÜNDE

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen Burak Yılmaz, takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın iç sahada Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti. Yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünde yer alan Burak Yılmaz'ın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturması ve maske takması da dikkatlerden kaçmadı. Burak Yılmaz özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunurken, zaman zaman sesi sahadan da duyuldu.