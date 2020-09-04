ÖZET | Beşiktaş 3-0 Antalyaspor

Beşiktaş ile Antalyaspor, The Land Of Legends Cup üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.
Mücadelenin henüz 3. dakikasında Atakan ile öne geçen Beşiktaş, Mensah ile 40. dakikada bir gol daha buldu.
Son sözü 84. dakikada İlkay İşler söyledi ve Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek The Land Of Legends Cup’ta üçüncü oldu.
Turnuvanın finalinde ise Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 5 Eylül cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Atakan, Larin.
Antalyaspor: Ferhat, Eren, Ersan, Veysel, Mukairu, Fredy, Ufuk, Hakan, Amilton, Orgill, Jahovic
GOL! Oğuzhan'ın pasında savunma arkasına koşu yapan Atakan, yerden sert bir vuruş yaptı ve Ferhat'ı avladı. Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner, Siyah Beyazlı formayla çıktığı ilk maçta golle tanıştı.
dakikada Beşiktaş, sol kanattan geldi. N'Sakala'nın ortası, Antalyaspor savunmasından döndü.
dakikada Antalyaspor yarı sahasında Amilton'u düşüren Mensah, hakemden uyarı aldı.
İlk sarı kart 19. dakikada çıktı. Amilton'a sert bir müdahale yapan Welinton, sarı kart gördü.
Beşiktaş, 40. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla buluşan Atakan Üner, pasını Larin'e aktardı. Kanadalı futbolcunun harika tek pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mensah, net bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
İlk devre Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Antalyaspor, 54. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Fredy, Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran'ı geçemedi ve Akdeniz ekibi beraberlik fırsatından yararlanamadı.
dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bernard Mensah'ın şutu kaleci Ferhat'ta kaldı.
dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nuri Şahin geçti. Tecrübeli futbolcunun şutu, az farkla auta çıktı.
Beşiktaş, 84. dakikada genç futbolcu İlkay İşler ile farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta Oğuzhan'ın çevirdiği topta topu ağlara gönderen İlkay'ın golü sayısı ilk olarak geçersiz sayıldı, VAR kararının ardından onaylandı.
Kalan dakikalarda başka gol olmad ve 90 dakika Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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