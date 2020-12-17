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ÖZET | Beşiktaş 3-1 Tarsus İdman Yurdu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.12.2020 23:03 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş evinde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. Siyah beyazlılar, 2. Lig ekibini 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Beşiktaş 3-1 Tarsus İdman Yurdu

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, Vodafone Park'ta rakibini 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı özeti ve maçın detayları haberimizde...

Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı ve kupada son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Rosier, 39. dakikada Larin ve 56. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Güven, 12. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı. Beşiktaş'ın Sporting'den kiraladığı Valentin Rosier de kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Tarsus İdman Yurdu'nun tek sayısını ise 80. dakikada Mertcan Çam kaydetti.

Türkiye Kupası'nda son 16 kura çekimi, 18 Aralık Cuma 14:30'da yapılacak.

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU

1'İlk düdük geldi ve mücadele başladı...

5'Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Larin'in araya bıraktığı topa ceza alanı sol çaprazından Oğuzhan vurdu, kaleci Anıl topu kurtardı ancak öncesinde Oğuzhan için bayrak havadaydı.

8'KAÇTI! Oğuzhan'ın derinlemesine pasıyla sol kanattan içeri sokulan Larin, önünü açtı ve plase bir vuruş yaptı. Top yandan auta çıktı.

9' PENALTI! Ceza alanı sağ çaprazında topu alan Güven Yalçın, son çizgiye indi ve topu çekmek isterken Onur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

10' ANIL KURTARDI! Güven Yalçın'ın beyaz noktadan yaptığı vuruşta Tarsus İY kalecisi Anıl Demir soluna yattı ve köşeye doğru giden topu kornere çeldi.

28' GOL! Tarsus İdman Yurdu'nun çıkarken kaptırdığı topa ceza yayının üzerinden Valentin Rosier sol ayağıyla müthiş vurdu ve yerden giden top köşeden ağlarla buluştu: 1-0

32' Beşiktaş sol kanattan çok adamla etkili geldi. Ceza alanı dışında topu alan Oğuzhan şut imkanı bulamadı.

33' Tarsus İY savunmasından Mertcan'a doğru gönderilen uzun top doğrudan kaleci Ersin'e gitti.

38' GOL! Sağ kanattan ceza alanına sokulan Atakan'ın kale alanına doğru çevirdiği topa arka direkte bomboş kalan Cyle Larin dokundu: 2-0

44' İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

İLK YARI SONUCU: Beşiktaş 2-0 Tarsus İdman Yurdu

48' Sefa Durmuş'un vuruşunda barajı geçen top kaleci Ersin'in üzerine gitti.

55' GOL! Kaleci Anıl'ın kısa düşen pası sonrası Oğuzhan ceza alanına girdi, geriye bıraktığı topu ön çizgiden Güven Yalçın yerden düzgün vuruşla ağlara yolladı: 3-0

60' Güven'in pasıyla sağ kanattan içeri sokulan Atakan son çizgiden topu içeri çevirmek istedi, araya giren savunma topun Larin'e geçmesine izin vermedi.

72' Beşiktaş'ta Güven gole yaklaştı. Onun vuruşunda top auta gitti.

79' GOL! Sol kanattan gelişen Tarsus İY atağında İbrahim'in ortaya çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde iyi kontrol eden Mertcan Çam, köşeye yerden düzgün vurdu: 3-1

MAÇ SONUCU: Beşiktaş 3-1 Tarsus İdman Yurdu

BEŞİKTAŞ'TA 7 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, son Süper Lig maçına göre 7 farklı isimle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Welinton ve Utku Yuvakuran gibi isimler Tarsus İdman Yurdu maçında kadroda yer almadı.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Josef de Souza ile Rıdvan Yılmaz, kupa mücadelesine yedek başladı.

VIDA 4 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Welinton'un yokluğunda savunmanın göbeğinde Domagoj Vida görev yaptı.

Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantina sürecinde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Vida, 4 maç sonra ilk 11'de oynadı. Vida, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedekler arasında kalmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte De Souza ile Atiba'nın yerine ilk 11'de Necip Uysal ile Oğuzhan Özyakup şans buldu.

Son maçlarda ilk 11'deki yerini Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Fabrice N'Sakala da kupa maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah aşkına şu atakanı alt yapıda bile olsa bjk de tutan kafayı kınıyorum.
Yuvakuran için Covid diyorlar, doğru mu ?
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