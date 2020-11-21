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ÖZET |Beşiktaş 3-2 Başakşehir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.11.2020 20:56 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasının kritik maçı Beşiktaş - Başakşehir maçında, siyah beyazlılar 3 puanı 3 golle aldı. Beşiktaş - Başakşehir maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET |Beşiktaş 3-2 Başakşehir

Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i Vodafone Park'ta konuk etti. Kadroda eksikleri bulunan Beşiktaş, son şampiyonu 3-2'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş - Başakşehir maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Beşiktaş'ın gollerini 43. dakikada Atiba, 45+2'de Larin ve 70. dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti. Başakşehir'in golleri 81.ve 90+4'de Gulbrandsen'den geldi.

Başakşehir'de Mehmet Topal, 72. dakikadaki penaltı pozisyonunda ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart gördü ve Başakşehir kalan süreyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Beşiktaş, 1 maçı eksik konumda puanını 13 yaptı ve lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde yer aldı. Öte yandan Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ettiği son 9 lig maçında yenilmedi. [3 galibiyet, 6 beraberlik.] 4 maçlık galibiyet serisi noktalanan Başakşehir de 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile dev derbide karşılaşacakken, Başakşehir ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı...

3' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Josef kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

4' Beşiktaş'ta Rıdvan'ın ceza sahasının solundan çektiği şut savunmadan geri döndü.

5' Aboubakar'ın sağ kanattan yaptığı orta kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

10' Ceza sahasının sağında topla buluşan Dorukhan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

14' Kullanılan köşe vuruşunun ardından Mensah'ın ceza sahası dışından vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

17' Atiba'nın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Epureanu uzaklaştırdı.

18' BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! Ceza sahasının solundan son çizgisine inen Mbombo'nun içeri çevirdiği top Montero'ya çarpıp kale direğinin yanından kornere gitti.

25' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

27' Kullanılan serbest vuruşun ardından Larin ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ama öncesinde Montero ofsayta yakalanmıştı.

34' Beşiktaş'ta ceza sahasının sağından son çizgiye inen Atiba'nın içeri çevirdiği topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

36' Beşiktaş'ta Larin altıpasta bomboş bir şekilde topla buluştu ama vuruşu auta çıktı. Fakat öncesinde kendisine pası veren Necip ofsayttaydı.

42' BEŞİKTAŞ'TAN BİR TEHLİKE DAHA! Savunma arkasına sızan Aboubakar'ın ceza sahasının solundan çektiği şutunu kaleci Volkan kornere çeldi.

43' BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ! Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunın ardından altıpasta bomboş kalan Atiba topu ağlara yolladı!

45' BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI! Yakalanılan kontratak fırsatında Atiba'nın pasıyla ceza sahasında bomboş topla buluşan Larin'in vuruşu ağları havalandırdı!

İLK YARI SONUCU: Beşiktaş 2-0 Başakşehir

İKİNİCİ YARI BAŞLADI

48' Beşiktaş'ta Rıdvan'ın Aboubakar'a doğru gönderdiği ara pasını savunmada Mehmet Topal kesti.

52' BAŞAKŞEHİR'DEN TEHLİKE! Skrtel'in kafa pasıyla altıpasta topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunu kaleci Utku kurtardı.

60' BAŞAKŞEHİR KAÇIRDI! Deniz'in sol kanattan yaptığı ortasına uzak direkte İrfan Can kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti.

64' BAŞAKŞEHİR'DEN BİR TEHLİKE DAHA! Visca'nın kullandığı serbest vuruşun ardından seken topu altıpasta önünde bulan Skrtel'in vuruşu üstten dışarı gitti.

69' BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ! Mehmet Topal penaltıya sebebiyet veren hareketi nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

69' PENALTI! Aboubakar'ın ceza sahasından çektiği şutunu eliyle kesen Mehmet Topal penaltıya sebebiyet verdi.

70' BEŞİKTAŞ FARKI ÜÇE ÇIKARDI! Penaltı atışını gole çeviren Aboubakar, siyah-beyazlıları iyice rahatlattı!

74' Başakşehir'de İrfan Can Kahveci'nin yerine Mahmut Tekdemir oyuna girdi.

75' Başakşehir'de Demba Ba'nın yerine Fredrik Gulbrandsen oyuna girdi.

81' BAŞAKŞEHİR FARKI İKİYE İNDİRDİ! Savunma arkasına atılan uzun pası ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Gulbrandsen'in sert vuruşu ağlarla buluştu!

94' BAŞAKŞEHİR'DEN BİR GOL DAHA! İlk golün sahibi Gulbrandsen'in yine ceza sahasının sağından çektiği şutu bu defa uzak köşeden ağlarla buluştu.

MAÇ SONUCU: Beşiktaş 3-2 Başakşehir

BEŞİKTAŞ'TA 6 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, rakibi karşısına Gaziantep FK mücadelesine göre 6 farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncunun yeni tip koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla kadro sıkıntısı yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'ı kalede görevlendirdi.

Valentin Rosier'in yerine savunmanın sağında Dorukhan Toköz forma giyerken, Gaziantep FK maçında sakatlanan Welinton'un yokluğunda ise stoperde Francisco Montero şans buldu. A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı maçın devre arasında yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Domagoj Vida'nın yerine ise Necip Uysal, Montero'nun yanında oynadı.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ise kadroda yer alamazken, bu oyuncunun görevini Bernard Mensah yerine getirmeye çalıştı.

KULÜBEDE 16 YAŞINDA KALECİ

Siyah-beyazlı ekipte yedek kaleci olarak 24 Şubat 2004 doğumlu Emre Bilgin yer aldı.

Emre'nin yanı sıra genç oyuncular 19 yaşındaki Erdoğan Kaya, 20 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz ve 17 yaşındaki Serdar Saatçi de yedek soyundu.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇ DETAYLARI

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Tarık Ongun, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Ghezzal, Mensah, Atiba, Larin, Aboubakar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba

Goller: Dk. 44 Atiba, Dk. 45+1 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 41 Bolingoli (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Sergen Yalçın (Kulübede), Dk. 45 Larin (Beşiktaş)

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