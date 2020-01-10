ÖZET | Beşiktaş-Altınordu maç sonucu: 2-2

Beşiktaş hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile karşılaştı.
Beşiktaş, 9. dakikada Lens ile öne geçerken, Altınordu 2 dakika sonra Karius'un kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
Altınordu 24'te bu kez Atakan'ın golüyle skoru 2-1 yaparken, maçta son sözü 35. dakikada Burak Yılmaz söyledi ve mücadele 2-2 sona erdi.
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