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  4. ÖZET | Beşiktaş-Altınordu maç sonucu: 2-2

ÖZET | Beşiktaş-Altınordu maç sonucu: 2-2

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.01.2020 18:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş hazırlık maçında Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın gollerini Jeremain Lens ve Burak Yılmaz atarken, Altınordu'nun sayıları ise Karius (k.k) ve Hüseyin Üner'den geldi.

ÖZET | Beşiktaş-Altınordu maç sonucu: 2-2

Beşiktaş hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile karşılaştı.

Beşiktaş, 9. dakikada Lens ile öne geçerken, Altınordu 2 dakika sonra Karius'un kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Altınordu 24'te bu kez Atakan'ın golüyle skoru 2-1 yaparken, maçta son sözü 35. dakikada Burak Yılmaz söyledi ve mücadele 2-2 sona erdi.

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Beşiktaş altınordu

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