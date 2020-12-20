ÖZET| Beşiktaş-BB Erzurumspor: 4-0

Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, 13. hafta mücadelesinde bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Beşiktaş maçı 4-0 kazandı. Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür! MAÇ ÖZETİ MAÇ SONUCU: Beşiktaş 4-0 BB Erzurumspor 90' Maçın sonuna en az 3 dakika ilave edildi. 87' Farkı açan Beşiktaş son bölümde tempoyu düşürüyor. 86' ERSİN KURTARDI! Ceza yayının gerisinde topla buluşan Rashad Muhammed önünü boşalttı ve sert vurdu, kaleci Ersin topu çok iyi çıkardı. 83' 25 gole ulaşan Beşiktaş, bu sezon ligin en golcü takımı oldu. 82' Beşiktaş'ın ikinci yarıda BB Erzurumspor kalesine çektiği ilk dört isabetli şut da gol oldu. 81' Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal yerini Atakan Üner'e bıraktı. 81' Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar yerini Güven Yalçın'a bıraktı. 78' Emrah'ın sağ kanattan ortasında Donald ceza sahası ön çizgisinden şutunda savunmadan dönen topa Gomes vurdu, meşin yuvarlak bir kez daha savunmadaki Vida'dan döndü. 77' Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Ricardo Gomes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 75' Beşiktaş'ta Atiba yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı.

74' YAN AĞLARDA! Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale ağzındaki Atiba'nın arkaya aşırdığı topa Larin kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı. 72' Beşiktaş'ta Kevin Nkoudou yerini Cyle Larin'e bıraktı. 71' Vincent Aboubakar, ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. 70' GOL! Beşiktaş yine müthiş bir atak sonunda golü buldu. Sol kanattan Rıdvan'ın taşıdığı top sonrası Atiba'yla duvar pası yapan Vincent Aboubakar, penaltı noktasının gerisinden ayak içiyle iyi vurdu: 4-0 69' Domagoj Vida bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydetti. 68' GOL! Vida mükemmel bir gol attı! Sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun devamında Ghezzal ortayı kesti, ön direğe iyi hareketlenen Vida havada topuğuyla müthiş bir dokunuş yaptı: 3-0 63' Kevin Nkoudou bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. 62' GOL! Erzurumspor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından topu kapan Beşiktaş, Aboubakar'ın pasında Mensah'la kontraya çıktı. Ceza alanına giren Mensah karşı karşıya pozisyonda yanındaki Nkoudou'ya topu çıkardı ve o da boş kaleye gönderdi: 2-0

61' Bu kez Erzurumspor sağ kanattan kalabalık geldi. Rashad Muhammed içeri sokulmak isterken Rıdvan araya girdi ve topu kornere gönderdi. 60' BÜYÜK TEHLİKE! Sol kanattan Nkoudou'nun ortasında Atiba'nın önüne alamadığı topa sağ çaprazdan Ghezzal vurdu, top yandan auta çıktı. 59' Vincent Aboubakar bu sezon Süper Lig'deki 7. golünü kaydetti. 58' GOL! Vincent Aboubakar, penaltıda ortaya doğru bir vuruş yaptı ve kaleci Farnolle'ü avladı: 1-0 57' Aboubakar topun başında. Vodafone Park'ta kritik dakika... 56' PENALTI! Mensah'ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Necip Uysal, Ömer Şişmanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 46' BİR KAFA! Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Aboubakar kafayı vurdu, top üstten auta çıktı. 45' İkinci yarı başladı! İLK YARI SONUCU: Beşiktaş 0-0 BB Erzurumspor 44' İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi. 43' Beşiktaş yine çok adamla geldi ancak Ghezzal'ın pasında topu alan Atiba için ofsayt bayrağı kalktı.

40' KAÇTI! Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası Ricardo Gomes ceza alanı dışından vurdu, Ersin'den dönen topu Ömer Şişmanoğlu tamamlamak istedi ancak vuruşunda top taca gitti. 39' Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Necip'in kafasıyla top direğin dibinden auta çıktı ancak öncesinde Necip için bayrak da kalkmıştı. 38' Ömer Şişmanoğlu'nun Mensah'a yaptığı faul sonrası Beşiktaş sağ kanattan bir serbest vuruş kazandı. 37' Beşiktaş'ta Necip Uysal, İbrahim Akdağ'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 36' Erzurumspor çok iyi kapanıyor. Beşiktaş bu savunmayı aşmakta zorlanıyor. 35' Erzurumspor'da İbrahim Akdağ, avantaja bırakılan pozisyon Nkoudou'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 31' Beşiktaş topu rakip ceza alanına kadar iyi taşısa da son paslarda etkili olamayınca pozisyon üretemiyorlar. 30' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında savunmanın müdahalesiyle kornere doğru giden topa çizgi üzerinde Nkoudou müdahale etti ve aut oldu. 29' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçiliyor.

27' Bu kez Ghezzal'ın uzun pasıyla Atiba savunma arkasında topu kontrol etti ancak devamında yaptığı ortada top doğrudan auta çıktı. 19' Beşiktaş üst üste yakaladığı duran top fırsatlarıyla Erzurumspor kalesinde gol arıyor. 18' NET FIRSAT! Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ghezzal'ın derinlemesine Mensah'tan seken topla Aboubakar bir anda karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Farnolle'den seken top kornere çıktı. 17' Beşiktaş yeniden rakip sahaya yerleşti. Siyah beyazlılar sol kanattan geliştirdiği ataklarla Erzurumspor savunmasını zorluyor. 16' Ghezzal'ın pası sonrası Mensah'ın sol çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 11' Beşiktaş'ta Bernard Mensah, ani atağa çıkan Ricardo Gomes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 10' Faul düdüklerinin sayısı bir hayli fazla, bu nedenle tempo yükselmiyor. 9' Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçiliyor. Henüz iki taraf da pozisyon üretemedi. 7' İki takım da henüz oyunun temposunu yükseltemedi. Beşiktaş ritmi yakalamaya çalışıyor. 6' Beşiktaş'ta kaleci Ersin hariç tüm oyuncular şu anda rakip yarı sahada.