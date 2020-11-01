ÖZET| Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 1-0

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig'de heyecan devam etti. Üst sıralarda yer edinmek için galibiyete ihtiyacı bulunan Beşiktaş, kendisinin 1 puan üstünde yer alan Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç başından beri büyük bir topa sahip olma üstünlüğü ile karşılaşmayı geçiren Beşiktaş, maçı 1-0 kazandı.

MAÇ ÖZETİ

1' Karşılaşma başladı.

4' Beşiktaş'ta cezalı olan Josef'in yokluğunda savunma önünde Atiba oynuyor.

7' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Zeki uzaklaştırdı.

12' Siyah-beyazlılar, kapalı rakip savunma karşısında boşluk arıyor.

18' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Semih uzaklaştırdı.

25' Kullanılan köşe vuruşunu Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı. Ardından ceza sahasının solunda topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kalecide kaldı.

28' BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Ghezzal'ın yandan az farkla auta gitti.

34' Beşiktaş bu dakika içinde yine tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti.

36' Yeni Malatyaspor'da Zeki'nin sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.