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ÖZET| Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 1-0

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.11.2020 18:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı, toparlanmak için çaba gösteren Siyah Beyazlılar için önem arz ediyordu. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Hamza Hamzaoğlu'nun yönettiği Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan için ter döktü ve maçı 1-0 kazanmayi bildi.

ÖZET| Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 1-0

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig'de heyecan devam etti. Üst sıralarda yer edinmek için galibiyete ihtiyacı bulunan Beşiktaş, kendisinin 1 puan üstünde yer alan Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç başından beri büyük bir topa sahip olma üstünlüğü ile karşılaşmayı geçiren Beşiktaş, maçı 1-0 kazandı.

MAÇ ÖZETİ

1' Karşılaşma başladı.

4' Beşiktaş'ta cezalı olan Josef'in yokluğunda savunma önünde Atiba oynuyor.

7' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Zeki uzaklaştırdı.

12' Siyah-beyazlılar, kapalı rakip savunma karşısında boşluk arıyor.

18' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Semih uzaklaştırdı.

25' Kullanılan köşe vuruşunu Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı. Ardından ceza sahasının solunda topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kalecide kaldı.

28' BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Ghezzal'ın yandan az farkla auta gitti.

34' Beşiktaş bu dakika içinde yine tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti.

36' Yeni Malatyaspor'da Zeki'nin sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

42' Beşiktaş'ta ceza sahasının solunda topla buluşan Larin ayağında fazla açınca top auta çıktı.

45' İlk yarının sonuna en az bir dakika ilave edildi.

İLK YARI SONUCU: Beşiktaş 0-0 Yeni Malatyaspor

47' Beşiktaş ilk yarıdaki gibi topun tek sahibi.

50' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası ters kanatta Oğuzhan topla buluştu, Oğuzhan'ın ortasına ceza sahasında kafayı vuran Ghezzal'ın şutu ise uzak köşeden auta çıktı.

53' Yeni Malatyaspor'da Zeki'nin sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada N'Sakala kesti.

MAÇTA İLK GOL GELDİ!

54' BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ! Ghezzal'ın ceza sahasının solundan yaptığı ortasına altıpastan kafayı vuran Larin'in şutu ağları buldu.

60' Oyun fauller nedeniyle sık sık duruyor.

64' Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Benjamin Tetteh'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

68' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un yerine Bernard Mensah oyuna girdi.

73' BEŞİKTAŞ'TAN NET FIRSAT! Ghezzal'ın vuruşunda bir anda ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar bomboş durumda topu üstten auta attı.

78' Beşiktaş'ta N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortası kaleci Abdulsamed'de kaldı.

84' Beşiktaş'ta sakatlanan Dorukhan Toköz'ün yerine Necip Uysal oyuna girdi.

84' Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yerine Güven Yalçın oyuna girdi.

90' Maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

MAÇ SONUCU: Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor

BEŞİKTAŞ-MALATYASPOR MAÇ DETAYLARI

Beşiktaş 11'i: Ersin, Welinton, Vida, Rosier, Nsakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor 11'i: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Ahmed, Tetteh, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay

Gol: Aboubakar (Beşiktaş)

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EVİNDE HENÜZ KAZANAMADI

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu.

DE SOUZA CEZALI

Siyah-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, karşılaşmada görev alamayacak.

İki maç ceza alan De Souza, cezası nedeniyle 8. haftadaki Gaziantep FK maçında da forma giyemeyecek.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
işsizim işsizzz her taraf iş kayniyor diyenlerin Allah belasını versin işallah
deprem olmuş millet şuan enkaz altında canıyla cebelleşiyor, Sizin maçınız çokmu önemliydi?
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