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ÖZET | Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

ALMANYA HABERLERİ  | 15.02.2020 07:54 | Son Güncelleme

Bundesliga'da Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt’u 4-0 yendi.

ÖZET | Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt’u 4-0 yendi. Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 22. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı’nda Eintracht Frankfurt’u konuk etti.

Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 33. dakikada Lukasz Piszczek’in golüyle 1-0 önde tamamlandı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 50. dakikada Jadon Sancho, 54. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada Raphael Guerreiro ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Borussia Dortmund puanını 42’ye çıkardı. Eintracht Frankfurt ise 28 puanda kaldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
eintracht frankfurt Borussia Dortmund Bundesliga

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