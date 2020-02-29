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ÖZET | Brighton Crystal Palace maç sonucu: 0-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.02.2020 18:03 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta mücadelesinde Crystal Palace, deplasmanda Brighton'ı 1-0 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Milli futbolcumuz Cenk Tosun 87. dakikada oyuna girdi. Brighton Crystal Palace maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Brighton Crystal Palace maç sonucu: 0-1

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Brighton, Crystal Palace'ı konuk etti. Amex Stadyumu'nda oynanan mücadele, Crystal Palace'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Brighton Crystal Palace maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Palace'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Jordan Ayew kaydetti.

Crystal Palace forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, 88. dakikada Christian Benteke'nin yerine oyuna dahil oldu.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Crystal Palace, puanını 36'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Brighton ise 28 puanda kaldı.

Crystal Palace, gelecek hafta Watford'u konuk edecek. Brighton ise Wolverhampton Wanderers, deplasmanına gidecek.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sanki golü cenk attı
lan ne sacma bi haber golün cenkle hic bir alakasi yok adam oyuna girmeden attilar çöp haber
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