ÖZET | Brighton Crystal Palace maç sonucu: 0-1

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Brighton, Crystal Palace'ı konuk etti. Amex Stadyumu'nda oynanan mücadele, Crystal Palace'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Brighton Crystal Palace maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Palace'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Jordan Ayew kaydetti.

Crystal Palace forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, 88. dakikada Christian Benteke'nin yerine oyuna dahil oldu.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Crystal Palace, puanını 36'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Brighton ise 28 puanda kaldı.

Crystal Palace, gelecek hafta Watford'u konuk edecek. Brighton ise Wolverhampton Wanderers, deplasmanına gidecek.

