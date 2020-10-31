SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. ÖZET | Burnley 0-3 Chelsea

ÖZET | Burnley 0-3 Chelsea

İNGİLTERE HABERLERİ  | 31.10.2020 20:26 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, Burnley engelini rahat geçti.

ÖZET | Burnley 0-3 Chelsea

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, Burnley'yi 3-0 mağlup etti.

Bu sezon renklerine bağladığı yıldız oyuncularla kadrosunu güçlendiren Chelsea, Turf Moor Stadı'nda ligde alt sıralarda yer alan Burnley'nin konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Chelsea, 26. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da atak oyununu sürdüren Chelsea, 63. dakikada Kurt Zouma, 70. dakikada Timo Werner'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Chelsea puanını 12'ye çıkarırken, Burnley ise 1 puanla ligin son sırasında yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar Kaynıyla yasak aşk yaşayıp kocasından mezarı başında af diledi! İşte o anlar
Alex Telles koronavirüse yakalandıAlex Telles koronavirüse yakalandı
İşte zorlu maçın muhtemel 11'leriİşte zorlu maçın muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Doğanlar apartmanından acı haber! Bir çocuk yaşamını yitirdi
Doğanlar apartmanından acı haber! Bir çocuk yaşamını yitirdi
Bakan Pakdemirli, Buse ile ilgili kahreden detayı açıkladı: Haberi yeni almıştı görüştüğümüzde
Bakan Pakdemirli, Buse ile ilgili kahreden detayı açıkladı: Haberi yeni almıştı görüştüğümüzde
Göztepe enkaz altındaki bir ismi açıkladı
Göztepe enkaz altındaki bir ismi açıkladı
Abdullah Avcı Süper Lig devine gidiyor
Abdullah Avcı Süper Lig devine gidiyor
Amatör futbolcu enkazdan kurtarıldı
Amatör futbolcu enkazdan kurtarıldı
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Cengiz Ünder'den tarihi asist
Cengiz Ünder'den tarihi asist
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Messi için gündemi sarsacak transfer teklifi!
Messi için gündemi sarsacak transfer teklifi!
İşte Edison Cavani'nin yeni takımı
İşte Edison Cavani'nin yeni takımı
Cenk Tosun'a kötü haber!
Cenk Tosun'a kötü haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Burnley 0-3 Chelsea
Chelsea'de açılışı Ziyech, kapanışı Werner yaptı
Guardiola'nın 5 oyuncu değişikliği isyanı
Guardiola'nın 5 oyuncu değişikliği isyanı
Mesut Özil'den 'İslam'da teröre yer yok' mesajı
Mesut Özil'den 'İslam'da teröre yer yok' mesajı
Alex Telles koronavirüse yakalandı
Alex Telles koronavirüse yakalandı
ÖZET | Manchester United - RB Leipzig maç sonucu: 5-0
Manchester United fark attı
Manchester United, stadını 23 bin 500 taraftarı ağırlayabilecek şekilde düzenledi
Manchester United, stadının kapasitesini düzenledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.