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ÖZET | Çaykur Rizespor 0-2 Erzurumspor

12.02.2021 20:59 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Çaykur Rizespor 0-2 Erzurumspor

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında BB Erzurumspor, deplasmanda Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında BB Erzurumspor, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi BB Erzurumspor 2-0'lık skorla kazandı.

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller, 67. dakikada Aatif Chahechouhe ve 90+2. dakikada Oltan'dan geldi. Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe, attığı golün ardından eski takımına karşı gol sevinci yapmadı. Öte yandan Rizespor'da 65. dakikada oyuna dahil olan Fernando, 84. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçlar yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran BB Erzurumspor, 25 puana ulaştı ve ligde kalma yolunda önemli bir adım daha attı. 3'ü mağlubiyet olmak üzere 5 maçtır kazanamayan Rizespor ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor evinde Hatayspor'u konuk edecek.

*Son 3 deplasman maçından 7 puan çıkaran BB Erzurumspor (2G 1B), daha önceki yedi dış saha karşılaşmasında sadece 3 puan toplayabilmişti.

*BB Erzurumspor, Süper Lig'de Rizespor'a 4. maçında ilk kez gol attı.

*BB Erzurumspor, Rizespor'u 3 maç sonra mağlup edebildi.

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada kazanılan faul atışında Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazına ortasında, Da Costa topu kafa ile altıpas içerisine indirdi. Omolo'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

  2. dakikada Gomes'in ceza yayı dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

  3. dakikada defanstan seken topa Donsah'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Suzumski yerden seken meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

  4. dakikada defansta Talbi'nin hatasından yararlanarak topu kapan Chahechouhe, yaklaşık 25 metre sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile çeldi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR BİRAZDAN

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