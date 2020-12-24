ÖZET | Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 2-1

dakikada Fredy'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında Bünyamin Balcı'nın şutunda top, kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Dönen topa Sidney Sam'in yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan bir kez daha yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.