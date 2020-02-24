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ÖZET | Çaykur Rizespor - Başakşehir maç sonucu: 1-2

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 24.02.2020 22:17 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, Rizespor deplasmanında 3 puanı 90+1. dakikada Skrtel ile aldı ve maç fazlasıyla lider oldu. Çaykur Rizespor Başakşehir maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Çaykur Rizespor - Başakşehir maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 23. haftasında zirve mücadelesi veren Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 90+1. dakikada bulduğu golün ardından 2-1 kazandı. Çaykur Rizespor Başakşehir maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Başakşehir 43. dakikada penaltıdan Edin Visca'nın attığı golle öne geçerken, Rizespor'un beraberlik golü 60. dakikada Caiçara'nın geri pasındaki büyük hatası sonrasında Aminu Umar'ın yaptığı vuruşla geldi. Deplasman ekibinde 90+1. dakikada sahneye çıkan Skrtel, takımına kritik galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 46 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Üst üste kaybettiği 2 maçın ardından puan alan Rizespor ise 25 puana yükseldi.

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir evinde Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

ZİRVEDE PUAN DURUMU

(46) Başakşehir
(45) Trabzonspor (1 maçı eksik)
(45) Galatasaray
(45) Sivasspor
(39) Alanyaspor
(38) Fenerbahçe
(37) Beşiktaş

ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

3. dakikada Abarhoun'un pasında kaleci Gökhan Akkan, ceza sahası içi sağ çaprazında topu elle tutunca maçın hakemi Cüneyt Çakır en direkt serbest vuruş kararı verdi. Visca'nın vuruşunda savunmadan dönen topu tamamlamak isteyen Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak defanstan sekerek Mahmut Tekdemir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda ise kaleci Gökhan Akkan çizgi üzerinde yatarak topu elleri ile çelmeyi başardı.

10. dakikada Clichy'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında, İrfan Can Kahveci'nin gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan yerden seken topu güçlükle tokatlayarak uzaklaştırdı.

13. dakikada soldan Melnjak'ın ceza sahasına uzun ortasında iki savunmacı arasından çıkan Skoda'nın kafa vuruşunda, yerden seken top az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ceza sahası içi arka direğe ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ı geçen topa Visca, istediği gibi vuramayınca, meşin yuvarlak üsten auta gitti.

38. dakikada Garmash'ın ara pasında ceza yayı üzerinde Boldrin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra sert şutunda, top üsten auta çıktı.

42. dakikada Umar'ın ceza sahası içerisinde Demba Ba'ya müdahalesine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Visca'nın kullandığı penaltı atışında top Gökhan Akkan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1.

60. dakikada Boldrin’in ceza sahasına ortasında topla buluşan Umar, kaleciyi geçtikten sonra vuruşunu gerçekleştirerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

82. dakikada Aminu Umar rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi fakat top kalecinin solundan auta çıktı.

85. dakikada Umar Aminu ile aralarında paslaşan Yan Sasse’nin sol kale direğine yakın noktadan gerçekleştirdiği vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

86. dakikada Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Scoda’nın vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

90. dakikada Kaleci Gökhan’dan seken topu karşılayan Martin Skrtel’in vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2

ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇ DETAYLARI

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tarık Ongun
Çaykur Rizespor: Gökhan , Burak , Abarhoun , Abdullah , Melnjak , Diamonde , Vetrih (Oğuz Kağan dk. 75 ), Boldrin , Aminu Umar , Garmash (Yan Sasse dk. 72 ), Skoda
Yedekler: Tarık, Oğulcan, Samudio, Tunay, Alberk, Moroziuk, Orhan, Boriachuk
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Medipol Başakşehir: Fehmi Mert , Dos Santos (Skrtel dk. 87 ?), Epureanu , De Souza , Gael Dimitri , Mahmut , İrfan Can , Edin Visca , Aleksic (Berkay dk. 76 ), Elia (Robson dk. 79 ), Demba Ba
Yedekler: Volkan, Muhammet, Aziz, Uğur, Azubuike, Muhammet Emin, Gökhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Aminu Umar (dk. 60) (Çaykur Rizespor), Edin Visca (dk. 43), Skrtel (dk. 90) (Medipol Başakşehir)
Sarı Kart: Danijel Aleksic (Medipol Başakşehir)

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