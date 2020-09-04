ÖZET | Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-4

Çaykur Rizespor ile Trabzonsor, Çaykur Didi Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer, maçı 4-3 kazandı.
Saat 17'de başlayan karşılaşmayı hakem Sinan Dereci yönetti.
Karşılaşmada Trabzonspor'un golleri; 17 ve 22. dakikalarda Abdülkadir Ömür, 43. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Pereira'dan geldi.
Rizespor'un golleri ise; 13. ve 34. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Skoda ve 49. dakikada Abdullah Durak'dan geldi.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Flavio, Marlon ve Anders Trondsen maça ilk 11'de başladı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Sinan Dereci, Ertan Başdağ, Akın Karabacak
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Chatzissias, Abdullah Durak (Dk. 70 Burak Albayrak), Emirhan Topçu (Dk. 46 Alberk Koç), Moroziuk (Dk. 64 Orhan Ovacıklı), Baiano (Dk. 60 Atakan Akkaynak), Yasin Pehlivan (Dk. 77 Diomande), Samudio (Dk. 70 Nadir Çiftçi), Michalak (Dk. 64 Tunay Torun), Boldrin (Dk. 73 Engin Bekdemir), Skoda (Dk. 64 Kemal Rüzgar)
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Xavier, Trondsen (Dk. 76 Kamil Ahmet Çörekçi), Campi, Abdulkadir Parmak, Flavio, Edgar Le, Nwakaeme (Dk. 71 Guilherme), Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Abdurrahim Dursun), Ekuban (Dk. 83 Kerem Baykuş), Pereira (Dk. 47 Serkan Asan)
Goller: Dk. 13, Dk. 34 (Penaltıdan) Skoda, Dk. 47 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Dk. 17 Ekuban, Dk. 21 Abdulkadir Ömür, Dk. 42 Nwakaeme, Dk. 44 Pereira (Trabzonspor)
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