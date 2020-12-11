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ÖZET | Celtic - Lille maç sonucu: 3-2

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 11.12.2020 08:26 | Son Güncelleme

Celtic, UEFA Avrupa Ligi son maçında evinde karşılaştığı Lille'i 3-2 mağlup etti. Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90 dakikada sahada kalırken, 1 de asist yaptı. Karşılaşmada Celtic'in golleri; 21. dakikada Jullien, 28. dakikada McGregor ve 75. dakikada Turnbull'dan geldi. Konuk takımın sayılarını ise, 24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistinde Ikone ve 71. dakikada Timothy Weah kaydetti. Fransız ekibi, 11 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve lider Milan'ın ardından üst tura çıktı.

ÖZET | Celtic - Lille maç sonucu: 3-2

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Celtic sahasında Lille ile mücadele etti. Ev sahibi ekip 21. dakikada Christopher Jullien'in golü ile 1-0 öne geçti. Lille 24. dakikada Jonathan Ikone ile eşitliği sağladı. Celtic 28. dakikada Callum McGregor'ın penaltıdan bulduğu golle ile skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarıda Fransız ekibi 71. dakikada Timothy Weah'ın kaydettiği gol ile eşitliği sağladı. 75. dakikada David Turnbull ile bir kez daha öne geçen Celtic karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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Gruptaki ilk galibiyetini alan Celtic 4 puan ile sonuncu sırada tamamladı. Lille ise 11 puanda kaldı grubu ikinci sırada bitirdi. Fransız ekibi gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti.

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Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 11 başladı ve Jonathan Ikone'nin golünde asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu 90 dakikada sahada kaldı. Yedeklerde bulunan Burak Yılmaz ise oyuna girmedi.

FOTOĞRAFLAR: İHA / REUTERS


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