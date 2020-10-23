ÖZET | Celtic - Milan maç sonucu: 1-3

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Celtic ile Milan karşı karşıya geldi.
Milan'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
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