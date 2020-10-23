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ÖZET | Celtic - Milan maç sonucu: 1-3

İTALYA HABERLERİ  | 23.10.2020 10:37 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Milan deplasmanda Celtic'i 3-1 mağlup etti. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Krunic, Brahim Diaz ve Hauge kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı Elyounoussi'den geldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Grubun diğer maçında da Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı mücadelede Lille deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti.

ÖZET | Celtic - Milan maç sonucu: 1-3

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Celtic ile Milan karşı karşıya geldi.

  1. dakikada orta saha Krunic Milan'ı 1-0 öne geçirdi. 42'de 21'lik orta İspanyol Brahim Diaz farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 76. dakikada Mohamed Elyounoussi Celtic adına farkı 1'e indirdi ancak 90'da 21 yaşındaki Norveçli kanat forvet Jens Hauge maçın skorunu belirleyen golü attı: 1-3. Grubun diğer maçında da Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı mücadelede Lille deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU KADRODA YOK

Milan'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

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