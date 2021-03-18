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ÖZET | Chelsea - Atletico Madrid maç sonucu: 2-0

18.03.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Chelsea - Atletico Madrid maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Chelsea, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İngiltere temsilcisi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.

Chelsea, 34. dakikada Hakim Ziyech ve 90+4. dakikada Emerson Palmieri'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Atletico Madrid'de Stefan Savic, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İlk karşılaşmayı da 1-0 kazanan Chelsea, adını çeyrek finale yazdırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları 19 Mart Cuma günü çekilecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea Atlético Madrid
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