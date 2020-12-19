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ÖZET | Crystal Palace 0-7 Liverpool

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.12.2020 17:28 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Crystal Palace'ı deplasmanda 7-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet aldı.

ÖZET | Crystal Palace 0-7 Liverpool

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile Liverpool karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmada kazanan 7-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Takumi Minamino, 35. dakikada Sadio Mane, 44. ve 68. dakikada Roberto Firmino, 52. dakikada Jordan Henderson, 81. ve 84. dakikada Muhammed Salah kaydetti.

Jürgen Klopp yönetiminde 2016 yılında Aston Villa'ya deplasmanda 6 gol atan Liverpool, Alman teknik adam döneminde bu kez bir deplasman maçında 7 gol atarak tarihe geçti.

Bu galibiyetin ardından 14 maç sonunda 31 puana ulaşan Liverpool liderliğini sürdürdü. Crystal Palace 18 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Crystal Palace, Aston Villa'ya konuk olacak. Liverpool, West Bromwich Albion'ı ağırlayacak.

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