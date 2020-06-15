ÖZET | Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor: 1-0

17'nci dakikada sağdan aldığı topla hareketlenen Mert Hakan, ceza alanına yaklaşırken sert bir şut çıkardı, top az farkla üstten auta gitti.

22'nci dakikada sağ kanattan Olcay'ın içeriye çevirdiği topa boş pozisyonda Aissati vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

27'nci dakikada sol kanattan gelişen Denizli atağında Bergdich'in içeriye çevirdiği topa ceza alanı içinde Estupinan sol ayağı ile vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

30'uncu dakikada ceza alanında uygun durumda topla buluşan Sacko'nun şutunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

32'nci dakikada Fatih'in pasında ceza alanına girerken Yatabare'nin şutu kaleci Tolgahan'da kaldı.

40'ıncı dakikada Emre'nin pasında Fatih, ceza alanı dışından aşırtma bir vuruş denedi, top üstten az farkla auta gitti.

44'üncü dakikada Uğur ceza alanına girmek isterken Zeki Yavru'nun sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen Zeki Yavru'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

45'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan kullandı. Barajdan seken topu altıpas içinde Yatabare tamamladı ve takımını öne geçirdi: 1-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.