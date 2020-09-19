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ÖZET | Denizlispor 0-0 Trabzonspor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.09.2020 18:14 | Son Güncelleme

Trabzonspor, son 32 dakikayı 10 kişi oynayan Yukatel Denizlispor engelini aşamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Denizlispor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Denizlispor 0-0 Trabzonspor

Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Denizlispor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor, 41. dakikada penaltı kazandı. VAR Yaşar Kemal Uğurlu'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, penaltıyı iptal etti.

Bordo mavililer, 62. dakikada Abdülkadir Ömür ile fileleri buldu ancak detaylı VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

  1. dakikada Marvin Bakalorz yerine oyuna giren Hadi Sacko, 64 ve 68'de gördüğü iki sarı kart sonrası oyundan ihraç edildi.

Bordo mavili takımın iki yeni transferi Benik Afobe ve Lewis Baker, ilk 11'de yer aldı. Afobe, 86 dakika oyunda kalırken Baker 90 dakika sahada kaldı.

Geçen sezon Denizlispor'a karşı oynadığı iki maçı da kaybeden Trabzonspor, yeşil siyahlı rakibini bir kez daha mağlup edemedi.

Bu sonucun ardından her iki takım da 1'er puana yükseldi.

Denizlispor, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada sol kanattan Aissati'nin kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
  2. dakikada ceza yayına yakın kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker'in şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  3. dakikada Lopes'in pasında ceza sahasındaki Rodallega'nın röveşata vuruşunda top auta gitti.
  4. dakikada ceza sahasında Nwakaeme ile Lopes'in mücadelesinde Nwakaeme'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Volkan Bayarslan kararını iptal etti.
  5. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta kaleci Pantilimon'un müdahalesi sonucu top üstten kornere çıktı.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Deniz Caner Özaral

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Abdurrahim Dursun, Abdülkadir Ömür, Edgar, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Baker, Afobe

Sarı kart: Dk. 19 Bakalorz (Yukatel Denizlispor)

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