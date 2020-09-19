ÖZET | Denizlispor 0-0 Trabzonspor

Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Denizlispor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Trabzonspor, 41. dakikada penaltı kazandı. VAR Yaşar Kemal Uğurlu'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, penaltıyı iptal etti.
Bordo mavililer, 62. dakikada Abdülkadir Ömür ile fileleri buldu ancak detaylı VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bordo mavili takımın iki yeni transferi Benik Afobe ve Lewis Baker, ilk 11'de yer aldı. Afobe, 86 dakika oyunda kalırken Baker 90 dakika sahada kaldı.
Geçen sezon Denizlispor'a karşı oynadığı iki maçı da kaybeden Trabzonspor, yeşil siyahlı rakibini bir kez daha mağlup edemedi.
Bu sonucun ardından her iki takım da 1'er puana yükseldi.
Denizlispor, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Deniz Caner Özaral
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Rodallega
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Abdurrahim Dursun, Abdülkadir Ömür, Edgar, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Baker, Afobe
Sarı kart: Dk. 19 Bakalorz (Yukatel Denizlispor)
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