ÖZET | Denizlispor 3-2 Yeni Malatyaspor

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 24 yaparken son 3 haftada ikinci galibiyetini aldı. Malatyaspor ise 31 puanda kalarak galibiyet hasretini 8 maça taşıdı.

Maçın ikinci devresinde Malatyaspor'un yıldız golcüsü Benjamin Tetteh 77'de maçta skoru yeniden dengelerken, bu golden 3 dakika sonra Hadi Sacko sahne aldı ve skoru belirledi.

31' Yukatel Denizlispor, beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodellaga, topu filelerle buluşturdu: 1-1.

44' Yukatel Denizlispor öne geçti. Murawski ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Yukatel Denizlispor 2-1 önde tamamladı.

48' Zuqui'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.

57' Kubilay Aktaş'ın pasında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda top üstten auta çıktı.

77' Yeni Malatyaspor skorda eşitliği yakaladı. Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortada Adem Büyük'ün kafa vuruşunda kaleci Cenk Gönen'in uzaklaştırmak istediği topla buluşan Tetteh, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-2

80' Yukatel Denizlispor, bir kez daha üstünlük kurdu. Hızlı gelişen atakta Rodellaga'nın pasıyla topla buluşan Sacko, sağdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi.

86' Zuqui'nin uzaktan çektiği şutta top auta çıktı.