ÖZET | Denizlispor - BB Erzurumspor maç sonucu: 2-3

Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Denizlispor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen 3-2'lik skorla Erzurumspor oldu. Yılmaz Vural'ın öğrencileri bu sonuçla son dakikalarda bulduğu golle kritik bir 3 puanı da hanesine yazdırmış oldu.

Denizlispor'un gollerini Rodallega (2) kaydederken, BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri ise Emrah Başsan ve Rashani (2) kaydetti.

Bu skorla Denizlispor 26 puanla ligin son sırasında kalırken, Erzurumspor puanını 31'e yükseltti. Süper Lig'de çarşamba günü Denizlispor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

DENİZLİSPOR - ERZURUMSPOR

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Denizlispor: Cenk x, Sakıb xx, Mustafa xx, Oğuz xx, Leismann xxx, Murawski xx (Kubilay dk.60 x), Özer xx, Sagal xx, Diskerud xx (Hasan Ayaroğlu dk. 70 x), Sacko xx (Tusha dk. 84 ?), Rodallega xxx

Yedekler: Abdulkadir, Ali Eren, Muhammet, Mesanoviç, Dossevi, Özgür, Ali Yavuz,

Teknik Direktör: Hakan Kutlu