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ÖZET | Denizlispor - BB Erzurumspor maç sonucu: 2-3

17.04.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 35. haftasında Yukatel Denizlispor, BB Erzurumspor’u ağırladı. Müsabaka konuk Erzurumspor’un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

ÖZET | Denizlispor - BB Erzurumspor maç sonucu: 2-3

Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Denizlispor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen 3-2'lik skorla Erzurumspor oldu. Yılmaz Vural'ın öğrencileri bu sonuçla son dakikalarda bulduğu golle kritik bir 3 puanı da hanesine yazdırmış oldu.

Denizlispor'un gollerini Rodallega (2) kaydederken, BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri ise Emrah Başsan ve Rashani (2) kaydetti.

Bu skorla Denizlispor 26 puanla ligin son sırasında kalırken, Erzurumspor puanını 31'e yükseltti. Süper Lig'de çarşamba günü Denizlispor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

DENİZLİSPOR - ERZURUMSPOR

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Denizlispor: Cenk x, Sakıb xx, Mustafa xx, Oğuz xx, Leismann xxx, Murawski xx (Kubilay dk.60 x), Özer xx, Sagal xx, Diskerud xx (Hasan Ayaroğlu dk. 70 x), Sacko xx (Tusha dk. 84 ?), Rodallega xxx
Yedekler: Abdulkadir, Ali Eren, Muhammet, Mesanoviç, Dossevi, Özgür, Ali Yavuz,
Teknik Direktör: Hakan Kutlu

BB Erzurumspor: Mehmet Göktüğ x, Schwechlen xx, Teikeu xx (Gökhan dk. 69 x), Hasan Hatipoğlu xx, Mehmet Murat xx, Mayega xx, Omolo xxx, Novikovas xx (Rashani dk. 55 xxx), Obertan xxx (Rahman Buğra dk. 90 ?), Emrah xxx, Gomes xx (Oltan dk. 69 x)
Yedekler: Szumski, Kayacan, Butko, Bergdich, Özgür, Osman
Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Rodallega (dk. 46 ve 64) (Denizlispor), Emrah (dk. 2), Rashani (dk. 79 ve 86) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Leismann (Denizlispor), Novikovas, Hasan Hatipoğlu, Mayega (Erzurumspor)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Denizlispor
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