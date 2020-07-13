ÖZET | Denizlispor - Trabzonspor maç sonucu: 2-1

Trabzonspor Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a konuk oldu. Başakşehir ile şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Denizlispor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve bordo-mavililer, Başakşehir'in kayıp yaşadığı haftada büyük fırsat tepti.

Trabzonspor, 14. dakikada Abdülkadir Ömür'ün asistinde Caleb Ekuban'la golü buldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarının hemen başında Denizlispor, 46. dakikada Hadi Sacko'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin bitimine kısa süre kala 84. dakikada Denizlispor adına sahneye çıkan Estupinan, kaleci Uğurcan'ı mağlup etti ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, maçın skorunu belirledi.

Süper Lig'de üst üste 2. maçından da galibiyet alamayan Trabzonspor, 62 puanla 2. sırada devam etti. 5 maç sonra kazanan Denizlispor ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.