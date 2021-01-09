ÖZET | DG Sivasspor- Gaziantep FK maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşmada gol perdesini 3. dakikada Alexandru Maxim açtı. Konuk ekip 1-0 öne geçti. 41. dakikada Hakan Arslan attığı golle maçta eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 berabere sona erdi. 46. dakikada sahneye yeniden çıkan Hakan Arslan, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Sivasspor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Sivasspor deplasmanına konuk olan Gaziantep FK, mücadeleden yenik ayrılırken maçı 10 kişi tamamladı. Karşılaşma 2-1 devam ederken, 78. dakikada Jefferson kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla Sivasspor puanını 22'ye yükseltirken, Gaziantep FK 31 puanda kaldı. Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Başakşehir deplasmanına konuk olacak.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx
DG Sivasspor: Ali x, Appindangoye xx, Caner xx, Robin Yalçın x, Uğur xx, Claudemir x, Erdoğan xx (Yasin Öztekin dk. 90 ?), Hakan xxx, Fajr xx (Camara dk. 90 +4 ?), Gradel xx, Kayode x (Kone dk. 78 x)
Yedekler: Muammer, Samassa, Kone, Cofie, Garcia, Kerem, Ninga, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx, Olkowski xx, Kubilay xx, Oğuz xx, Güray x (Enver Cenk dk. 70 x), Mirallas xx, Vetrih x (Kenan Özer dk. 55 x), Jefferson x, Maxim xx, Muhammet x (Andre Felipe dk. 69 x)
Yedekler: Çağlar, Mustafa, Ulaş, Kozulj, Mirza, Tetteh, Furkan
Teknik Sorumlu: Gabriel Margarit
Goller: Maxim (dk. 3) (Gaziantep FK), Hakan Arslan (dk. 41 ve 46) (DG Sivasspor)
Kırmızı kart: Jefferson (dk. 78) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Güray Vural, Günay Güvenç, Kubilay Aktaş, (Gaziantep FK), Hakan Arslan, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Ali Şaşal (DG Sivasspor)
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