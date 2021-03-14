ÖZET | Dortmund - Hertha Berlin maç sonucu: 2-0

Bundesliga'nın 25. haftasında Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan Borussia Dortmund-Hertha Berlin karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda gol yollarında etkili olan sarı-siyahlılar, 54. dakikada Julian Brandt ve 90+1. dakikada Youssoufa Moukoko'nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Hertha Berlin ise 21 puan ve maç fazlasıyla 15. sırada yer alıyor.

KAYNAK: AA

FOTOĞRAF: REUTERS

