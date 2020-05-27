ÖZET | Eintracht Frankfurt - Freiburg maç sonucu: 3-3

Bundesliga'nın 28. haftasında Eintracht Frankfurt, sahasında Freiburg'a ağırladı. 28. dakikada konuk ekip Vincenzo Grifo'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Frankfurt 35'te Andre Silva ile eşitliği yakaladı.
İkinci yarıda 67'de Nils Petersen, 69'da da Lucas Höler ile üst üste goller bulan Freiburg, durumu 3-1'e getirirken Eintracht Frankfurt 79'da Daichi Kamada ile farkı 1'e indirip 82'de de Timothy Chandler ile yeniden eşitliği yakaladı. Bu sonuçla Eintracht Frankfurt puanını 29'a çıkarırkan 14. sırada kaldı, Freiburg ise 38 puanla 7. sırada kendisine yer buldu.
(İHA)
Wolfsburg, Leverkusen'i farklı geçti
Mesut Özil'in gönderdiği yardımlar dağıtıldı
Fatih Terim'den koronavirüs mesajı
Trabzonspor'da sürpriz doğum günü
Serdar Dursun attı Darmstadt kazandı
Zago'dan Sergen Yalçın itirafı
Talisca: Bir gün geri döneceğim
Fenerbahçe antrenmanı tamamladı
Fenerbahçe'den bir bomba daha!
O iki isim kariyerimi bitirdi
Aralarından su sızmıyor! İşte son paylaşımları...
Sezonu kapattı mı? Açıklama geldi...
Tacizci başkana FIFA'dan ceza!
Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama!
Trabzonspor antrenmanında sürpriz
Okuyucu Yorumları 0 yorum