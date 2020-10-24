ÖZET | Erzurumspor - Galatasaray: 1-2

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı ve 3 maçlık galibiyet hasretini noktaladı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 20. dakikada Emre Kılınç ve 64. dakikada Radamel Falcao'dan geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 45. dakikada penaltıdan Novikovas attı. Galatasaray'da üstünlük golünü atan Radamel Falcao, karşılaşmanın 73. dakikasında 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray 3 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 10 yaparken, BB Erzurumspor ise sezonun 2. yenilgisini alarak 7 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak. ERZURUMSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ 1' Hakemin düdüğü ile ilk vuruş geldi ve maç başladı... 2' İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN! Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşu direkten geri döndü! 5' Galatasaray'da Radamel Falcao, İbrahim Akdağ'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

10' Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. 11' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu yandan auta gitti. 16' Kullanılan köşe vuruşunu kaleci Farnolle yumruklayarak uzaklaştırdı. 17' Galatasaray'da ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın vuruşu savunmadan geri döndü. 20' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Emre Kılınç'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Farnolle kurtarmaya çalışsa da başaramadı ve top ağlarla buluştu. 21' VAR incelemesinin ardından gol kararı onaylandı. Galatasaray 1-0 önde! 26' Galatasaray'da Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Farnolle'da kaldı. 28' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şutunu kaleci Farnolle kurtardı. 34' Emrah'ın kullandığı serbest vuruşu savunmada Luyindama uzaklaştırdı. 35' Galatasaray'da Belhanda'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü. 37' BB ERZURUMSPOR GOLE YAKLAŞTI! Gomes'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

41' BB Erzurumspor'da Emrah'ın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Okan'da kaldı. 44' BB ERZURUMSPOR SKORA DENGEYİ GETİRDİ! Topun başına geçen Novikovas ağları havalandırdı! 45' İlk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi. DA Ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. İLK YARI SONUCU: Erzurumspor - Galatasaray: 1-1 46' Ve karşılaşmada ikinci yarı başladı. 51' Galatasaray'da Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Falcao kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti. 54' Galatasaray'da ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Emre'nin vuruşunu son anda Mina kale çizgisinden çevirdi, ama öncesinde Emre ofsayta yakalanmıştı. 58' Babel'in kullandığı serbest vuruş yandan auta gitti. 63' GALATASARAY YENİDEN ÖNDE! Babel'in diyagonal pasını ceza sahasının sağ çaprazında çok iyi kontrol eden Falcao, dar açıdan olmasına rağmen uzak köşeye çok iyi vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 64' Galatasaray'da Ryan Babel'in yerine Arda Turan oyuna girdi. 69' Galatasaray'da Ömer Bayram, Murat Uçar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.