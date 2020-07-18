ÖZET | Erzurumspor - Ümraniyespor maç sonucu: 4-1

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında evinde Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden BB Erzurumspor, 62 puanla 2. sırayı aldı ve Süper Lig'e geri döndü. Erzurumspor - Ümraniyespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Kazım Karabekir Stadı'nda BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller, 7. ve 81. dakikalarda Emrah Başsan,30. dakikada penaltıdan Hamroun ve 88. dakikada Sissoko'dan geldi. Ümraniye'nin tek sayısını ise 56. dakikada Muhammed kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor, böylece 1 yıllık aranın ardından tekrar en üst lige adımını atmış oldu.

ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ ÖZETİ