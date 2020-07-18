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ÖZET | Erzurumspor - Ümraniyespor maç sonucu: 4-1

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 18.07.2020 19:36 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de Hatayspor'un ardından Süper Lig biletini alan 2. takım, geçtiğimiz sezon veda eden BB Erzurumspor oldu. Erzurumspor, evinde ağırladığı Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Erzurumspor - Ümraniyespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Erzurumspor - Ümraniyespor maç sonucu: 4-1

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında evinde Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden BB Erzurumspor, 62 puanla 2. sırayı aldı ve Süper Lig'e geri döndü. Erzurumspor - Ümraniyespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Kazım Karabekir Stadı'nda BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller, 7. ve 81. dakikalarda Emrah Başsan,30. dakikada penaltıdan Hamroun ve 88. dakikada Sissoko'dan geldi. Ümraniye'nin tek sayısını ise 56. dakikada Muhammed kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor, böylece 1 yıllık aranın ardından tekrar en üst lige adımını atmış oldu.

ERZURUMSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında savunmadan atılan uzun topla buluşan Mücahit, kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Mücahit'in vuruşunda kaleci Sehic, mutlak gole izin vermedi.
  2. dakikada sol kanattan Hamroun’un ortasında Ömer Şişmanoğlu kafa vuruşunda kaleci Burak’ın çeldiği top direkten döndü. Emrah kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
  3. dakikada Erzurumspor, kullanılan korner vuruşunda Hamroun’un çekilmesi sonucu penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Hamroun, topu ağlara gönderdi. 2-0
  4. dakikada sağ kanattan Gökhan’ın ortasında kaleci Sehic topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Ceza sahası önünde topla buluşan Hasic'in sert şutu az farkla auta çıktı.
  5. dakikada Gökhan’ın pasıyla topla buluşan Muhammet ceza sahasına girmeden çektiği şutla topu ağlara gönderdi. 2-1
  6. dakikada Emrah’ın pasıyla topla buluşan Ömer kaleciyi geçti vurdu top defans oyuncuları tarafından kale sahası içerinden uzaklaştırıldı.
  7. dakikada Mücahit’in ortasını kaleci Burak elinden kaçırdı. Boşta kalan topu Emrah Başsan tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
  8. dakikada Sissoko kazandığı topla ceza sahasına girdi. Sissoko düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 4-1
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